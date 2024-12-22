Бизнесмена из Урая подозревают в покушении на убийство подруги из Сочи, которой он выколол глаз ключом зажигания. Следователи по Краснодарскому краю задержали фигуранта, он признал вину.
«В Сочи следователем СК России по Краснодарскому краю задержан подозреваемый в покушении на убийство знакомой», — сообщил Следком по Краснодарскому краю в своем telegram-канале. На вопрос следователя, согласен ли фигурант с задержанием, он ответил: «Да, вину признаю».
По версии следователей, 46-летний мужчина избил подругу ключом зажигания в области лица и головы в ее квартире в Сочи. А после — скрылся с места преступления.
Между тем, жертва рассказала в своем telegram-канале, что подозреваемый якобы неоднократно избивал ее и угрожал расправой. «Я просто хотела любить и быть любимой. Так сильно хотела, что не заметила — мой мужчина монстр! Он внушал мысль, что я без него никто. <…> Когда очнулась, было поздно: я осталась без жилья, потеряла бизнес. Хватило сил бежать после очередных угроз. Пыталась расстаться по-хорошему. Радовалась жизни <…> до ночи 20 декабря», — рассказала потерпевшая. По ее словам, проснувшись ночью, она увидела перед собой фигуру с закрытым шапкой лицом. «С ключом от машины в кулаке он нарезал из моего глаза оливье к новогоднему столу! Глаза больше нет», — добавила сочинка.
По данным издания Readovka, подозреваемым оказался Рашид Алиев, который называет себя Николаем. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что владеет земельным участком в Урае и зданием с офисными помещениями и автокомплексом. «Продаю, потому что хочу открыть свои заведения в Сочи», — пояснил Алиев. По данным онлайн-сервиса Rusprofile, в Урае зарегистрирован индивидуальный предприниматель Рашид Алиев, занимающийся обслуживанием и ремонтом авто, а также арендой и управлением собственным или арендованным имуществом.
Кроме того, Урайским городским судом Рашид Алиев уже привлекался к административной ответственности. По данным дела, Алиев, находясь в магазине, ударил спутницу ладонью по затылку в ходе словесной перепалки. Однако эксперт не обнаружил повреждений в области головы у потерпевшей. За административное правонарушение суд постановил Алиеву заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
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