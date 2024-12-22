Коммунальщики вернут декоративный камень из таганайского златолита, который случайно выбросили вместе со снегом во время расчистки сквера Оптимистов в Нижневартовске. В крайнем случае подрядчик привезет за свой счет такой же камень из Челябинска. Об этом URA.RU сообщил замдиректора управления по дорожному хозяйству и благоустройства Нижневартовска Сергей Кельм.
«Подрядчик при вывозе кучи снега зацепил его (камень), нечаянно вывезли. Ситуацию проработали, вариантов два: попробуем отыскать камень на снежном полигоне, а в крайне случае, подрядчик заверил, что привезет летом с Челябинска точно такой же камень-змеевик за свой счет. Сквер без камня не останется. Все вернем и восстановим», — прокомментировал Кельм. Собеседник агентства пояснил, что сейчас отыскать камень на полигоне будет проблематично.
Курьезный случай запечатлели видеокамеры. Запись с них опубликовал telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». «Когда камень подняли и сбросили в самосвал, раздался оглушительный грохот», — рассказали местные каналу. Теперь, пока камень не найдут или не привезут новый, на месте златолита красуется елка.
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