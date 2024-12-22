22 декабря 2024
21 декабря 2024
20 декабря 2024

Полиция завела дело на жителя ХМАО, устроившего смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские завели дело на югорчана, по вине которого погибли два человека в ДТП
Полицейские завели дело на югорчана, по вине которого погибли два человека в ДТП Фото:

Полицейские возбудили уголовное дело на водителя из ХМАО, по вине которого погибли двое людей. Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«В отношении водителя автомобиля „УАЗ Пикап“ следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ», — следует из сообщения. ДТП случилось 22 декабря на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где столкнулись «УАЗ» и Kia. Водитель внедорожника пытался обогнать движущийся впереди грузовик Mitsubishi Fuso, выехал на встречную полосу и влетел в иномарку.

Водитель Kia скончался в карете скорой помощи, а его пассажир погиб на месте происшествия. Еще двое пассажиров «УАЗа» получили травмы.

Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где столкнулись фура и внедорожник. Погибли две сургутянки.

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Полицейские возбудили уголовное дело на водителя из ХМАО, по вине которого погибли двое людей. Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «В отношении водителя автомобиля „УАЗ Пикап“ следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ», — следует из сообщения. ДТП случилось 22 декабря на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где столкнулись «УАЗ» и Kia. Водитель внедорожника пытался обогнать движущийся впереди грузовик Mitsubishi Fuso, выехал на встречную полосу и влетел в иномарку. Водитель Kia скончался в карете скорой помощи, а его пассажир погиб на месте происшествия. Еще двое пассажиров «УАЗа» получили травмы. Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где столкнулись фура и внедорожник. Погибли две сургутянки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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