Полиция завела дело на жителя ХМАО, устроившего смертельное ДТП

Полицейские возбудили уголовное дело на водителя из ХМАО, по вине которого погибли двое людей. Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«В отношении водителя автомобиля „УАЗ Пикап“ следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ», — следует из сообщения. ДТП случилось 22 декабря на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где столкнулись «УАЗ» и Kia. Водитель внедорожника пытался обогнать движущийся впереди грузовик Mitsubishi Fuso, выехал на встречную полосу и влетел в иномарку.
Водитель Kia скончался в карете скорой помощи, а его пассажир погиб на месте происшествия. Еще двое пассажиров «УАЗа» получили травмы.
Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где столкнулись фура и внедорожник. Погибли две сургутянки.
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