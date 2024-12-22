Жители ХМАО скупают билеты на фильм про культового героя советской анимации

Самым популярным фильмом за кинопрокатный уикенд в Югре стал новый «Домовенок Кузя». Ремейк советского мультика собрал в кинотеатрах региона более 2,5 миллионов рублей.
«Сборы „Домовенка Кузи“ за уикенд с 19 по 22 декабря составили 2 633 121 рублей в Ханты-Мансийском автономном округе», — следует из статистики сервиса ЕАИС. Фильм рассказывает классическую историю домовенка, который сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Самого Кузю озвучил актер Сергей Бурунов.
На втором месте по полярности у югорчан оказалась очередная часть франшизы «Елки 11». В ХМАО лента заработала более 1,8 миллионов рублей. На этот раз в новогодней комедии сыграли Дмитрий Нагиев и Рузиль Минекаев, получивший известность благодаря сериалу «Слово Пацана».
Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлый кинопрокатный уикенд самым популярным фильмом у жителей ХМАО стала лента «Баба Яга. Спасает Новый год». В этот раз отечественное фэнтези заняло третью строчку югорского проката.
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