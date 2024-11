В Челябинске начались массовые продажи сладких подарков к Новому году

Стоимость новогодних сладких подарков доходит до трех тысяч рублей за набор Фото: Анна Майорова © URA.RU Сетевые магазины и кондитерские точки открыли продажу сладких новогодних подарков для детей. На сайтах объявлений сертифицированные наборы предлагают к оптовому закупу для школ и детсадов. О ценах на сладости, предложениях продавцов и как правильно выбрать новогодний кулек — рассказывает URA.RU. Бюджетные подарки у дома Цены на кульки и новогодние коробки сладостей в сетевых магазинах Челябинска начинаются от 119,9 рубля за упаковку. За такую стоимость можно приобрести набор весом 85 граммов от Milky Way. В картонную коробку поместили три мини-версии популярных батончиков и два Milky Way. Компания «Конти» за ту же стоимость предлагает 150 граммов сладостей. В их числе пралине, вафли, помадка и карамель. Стоимость новогодних наборов начинается со 119 рублей Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU За 139,9 рубля коробка в виде шкатулки выставлена уже от M&M’s. Состав тот же, что и у Milky Way, однако плюсом добавлены арахисовые конфеты бренда. За 179-199 рублей M&M’s предлагает коробку на 150 граммов, наполненную только одноименными конфетами. Kinder за ту же стоимость предлагает набор из злакового мини-шоколада, набора классических шоколадок и одного батончика. По той же цене идет набор в виде кормушки, однако туда добавили шесть лимитированных конфет и убрали классический набор. «Кондитер Кубани» в набор за 249 рублей добавил полкилограмма конфет. Большинство конфет оказались шоколадными, а в составе коробки находятся также батончик и мармелад. «Славянка» в бюджетной линейке представила два сладких набора — за 209 и 219 рублей. В качестве упаковки использовали картон в форме домика, на варианте подороже изобразили символ года. В составе 8-10 конфет, в числе которых зефир, шоколадные и мармеладные, леденец. Большинство бюджетных подарков представили под брендами «Аленка», M&M’s, Milky Way и Kinder сервис «Купер» За 269 рублей в коробке в виде новогодней игрушки в сетевых магазинах выставлен набор «Аленка». В упаковке можно найти 14 карамельных и шоколадных конфет бренда. «Красный октябрь» за 348 рублей выставил сладкий набор в виде большой конфеты весом 350 грамм. В состав вошли 27 популярных конфет фабрики. Порядка трети набора составляет карамель, еще часть — вафельные, ирис, шоколадные и грильяж. В металлической тубе за 469 рублей, но весом 300 грамм, «Красный октябрь» предлагает уже набор, где большинство конфет шоколадные, а карамель и ирис вовсе отсутствуют. «Объединенные кондитеры» предлагают полкилограмма сладостей, упакованных в картонный домик, за 499 рублей. В ассорти включили 29 позиций из печенья, шоколадных и мармеладных конфет, карамели. Бренд «Любимые с детства» выпустил набор из 36 конфет за 576 рублей. В металлическую тубу поместили грильяж, карамель, ирис, а также шоколадные и вафельные конфеты. «Рот Фронт» выпустил полукилограммовый набор в виде дома Деда Мороза. За 599 рублей покупатель получит 25 конфет, большинство из них — вафельные и шоколадные. Туда же положили ирис, карамель и петушка на палочке. В мягком кульке за 599 рублей «Конти» предлагает 700 грамм конфет. В составе помадки, пралине, шоколадные и вафельные конфеты. Самовар, шоколадная фабрика и паровоз Наборы необычной концепции представлены в сетях «Спар», «Ашан», «Метро» и «Лента». За них магазины требуют более тысячи рублей. За 1190 рублей от «Рот Фронта» на витринах можно найти металлическую тубу с новогодним колпаком. Туда вошли 42 популярные шоколадные и вафельные конфеты, а также плитка «Аленки» с начинкой из сгущенки. Бренд «Бабаевский» представил набор весом в полтора килограмма в виде шоколадной фабрики. В картонную упаковку за 1 999—2 690 рублей (стоимость зависит от продуктовой сети) поместили 90 конфет, в числе которых 25 карамельных. Основное наполнение состоит из шоколадных сладостей с разными начинками от ореховой помадки до вкуса маскарпоне. За 1899 рублей компания выпустила волшебный замок. Там можно найти 48 конфет, шоколад «Аленка», зефир, пряники и вафли. Компания Lambertz выпустила новогодний паровоз из металлического корпуса за 2 299 рублей. В состав вошли пряничные батончики в шоколаде, глазури, и с начинками из джема. «Рот Фронт» за 1099 рублей представил самовар с новогодним орнаментом. В состав включили конфеты, вафли, драже и карамель. «Объединенные кондитеры» представили мягкую игрушку в виде змеи Жоржа за 1999 рублей. В набор весом 902 грамма положили карамельные, кремовые, сливочные и шоколадные конфеты. От бренда «Азбука праздника» змея в костюме авиатора представлена с кульком на спине. Полкило конфет, включая «Бабаевские», вафельную «Коровку», «Лакомку» и другие шоколадные, фруктовые и сливочные сладости, предлагают купить за 2599 рублей. Закупиться оптом Новогодние кульки продают и на сайте «Авито». При покупке от десяти штук большинство продавцов делают скидку. Там стоимость начинается с 90 рублей за 25 конфет, половина из которых — карамель и леденцы. За 421 рубль можно купить килограмм конфет местного производства и Республики Казахстан. Туда же добавили сладости «Степ», «Кот в сапогах», шоколадные монетки и Деда Мороза. В классическом полиэтиленовом кульке стоимость в среднем установили в 490 рублей. За эту сумму можно получить полкилограмма сладостей, включая вафельные и шоколадные конфеты, батончики и пряники. От 790 рублей предлагают наборы в картонных упаковках в виде поездов и новогодних автобусов. В основе состава мини-версии Twix, Mars, Snickers, а также суфле и вафельные «Чудо». Как выбрать безопасный сладкий подарок В Роспотребнадзоре по Челябинской области советуют приобретать кульки с подарками непосредственно в магазинах. Точки продажи должны иметь документы, а вид упаковки, состав и сроки годности соответствовать ГОСТу. На всех сладостях должны быть дата производства и срок годности. Конфеты должны быть плотно закрыты и не помяты, а на упаковке указаны название, состав, калорийность, сведения о ГМО и единый знак продукции. В ведомстве советуют выбирать наборы с минимальным количеством синтетических ароматизаторов и консервантов. Игрушки в наборе должны находиться отдельно от сладостей в специальной упаковке. Следует искать варианты с пометкой «гипоаллергенно» и избегать мелких деталей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

