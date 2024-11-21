В Пермском крае еще один округ увеличил размер выплаты контрактникам

В Суксуне Пермского края выплата контрактникам составит 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплату в размере 100 тысяч рублей получат граждане, заключившие контракт с Минобороны после 1 ноября 2024 года
Выплату в размере 100 тысяч рублей получат граждане, заключившие контракт с Минобороны после 1 ноября 2024 года Фото:
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В Суксунском округе Пермского края граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации, получат из местного бюджета 100 тысяч рублей. Решение об увеличении единовременной муниципальной выплаты приняли депутаты думы округа, сообщает telegram-канал «На местах».

«Депутаты думы Суксунского ГО установили выплату в 100 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в СВО», — говорится в telegram-канале. Выплату получат военнослужащие, заключившие контракты после 1 ноября 2024 года. Для этого власти задействуют средства из резервного фонда.

Ранее размер единовременной муниципальной выплаты был увеличен в Чердынском городском и Пермском муниципальном округах. Заключившие в этих муниципалитетах контракты жители получат из местных бюджетов 100 и 250 тысяч рублей соответственно.

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В Суксунском округе Пермского края граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации, получат из местного бюджета 100 тысяч рублей. Решение об увеличении единовременной муниципальной выплаты приняли депутаты думы округа, сообщает telegram-канал «На местах». «Депутаты думы Суксунского ГО установили выплату в 100 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в СВО», — говорится в telegram-канале. Выплату получат военнослужащие, заключившие контракты после 1 ноября 2024 года. Для этого власти задействуют средства из резервного фонда. Ранее размер единовременной муниципальной выплаты был увеличен в Чердынском городском и Пермском муниципальном округах. Заключившие в этих муниципалитетах контракты жители получат из местных бюджетов 100 и 250 тысяч рублей соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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