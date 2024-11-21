В Пермском крае еще один округ увеличил размер выплаты контрактникам

В Суксунском округе Пермского края граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации, получат из местного бюджета 100 тысяч рублей. Решение об увеличении единовременной муниципальной выплаты приняли депутаты думы округа, сообщает telegram-канал «На местах».
«Депутаты думы Суксунского ГО установили выплату в 100 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в СВО», — говорится в telegram-канале. Выплату получат военнослужащие, заключившие контракты после 1 ноября 2024 года. Для этого власти задействуют средства из резервного фонда.
Ранее размер единовременной муниципальной выплаты был увеличен в Чердынском городском и Пермском муниципальном округах. Заключившие в этих муниципалитетах контракты жители получат из местных бюджетов 100 и 250 тысяч рублей соответственно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!