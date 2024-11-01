В Пермском районе повысили сумму выплат контрактникам, которые едут на СВО

В Пермском муниципальном округе Пермского края граждане, заключившие контракт с Министерством обороны РФ для участия в спецоперации, получат 250 тысяч рублей. Об этом в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» проинформировала администрация округа.
«С 1 ноября единовременная выплата для граждан, которые заключат контракт с Минобороны РФ, составит 2 150 000 рублей. В нее входит: 1 500 000 руб. — краевая выплата; 400 000 руб. — федеральная выплата; 250 000 руб. — муниципальная выплата», — сообщает администрация Пермского округа. В августе власти муниципалитета приняли решение ввести единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для тех, кто решил отправиться на спецоперацию. Таким образом, размер муниципальной выплаты увеличился на 150 тысяч рублей.
Также в Пермском крае с 400 тысяч до 1,5 миллионов рублей увеличился размер и краевой единовременной выплаты. Ее получат пермяки, заключившие контракт для прохождения военной службы в период в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года. Срок службы в рядах Вооруженных сил РФ при этом должен составлять один год и более.
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