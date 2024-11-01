01 ноября 2024

В Пермском районе повысили сумму выплат контрактникам, которые едут на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер единовременной выплаты контрактникам в Пермском округе вырос на 150 тысяч рублей
Размер единовременной выплаты контрактникам в Пермском округе вырос на 150 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском муниципальном округе Пермского края граждане, заключившие контракт с Министерством обороны РФ для участия в спецоперации, получат 250 тысяч рублей. Об этом в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» проинформировала администрация округа.

«С 1 ноября единовременная выплата для граждан, которые заключат контракт с Минобороны РФ, составит 2 150 000 рублей. В нее входит: 1 500 000 руб. — краевая выплата; 400 000 руб. — федеральная выплата; 250 000 руб. — муниципальная выплата», — сообщает администрация Пермского округа. В августе власти муниципалитета приняли решение ввести единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для тех, кто решил отправиться на спецоперацию. Таким образом, размер муниципальной выплаты увеличился на 150 тысяч рублей.

Также в Пермском крае с 400 тысяч до 1,5 миллионов рублей увеличился размер и краевой единовременной выплаты. Ее получат пермяки, заключившие контракт для прохождения военной службы в период в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года. Срок службы в рядах Вооруженных сил РФ при этом должен составлять один год и более.

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В Пермском муниципальном округе Пермского края граждане, заключившие контракт с Министерством обороны РФ для участия в спецоперации, получат 250 тысяч рублей. Об этом в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» проинформировала администрация округа. «С 1 ноября единовременная выплата для граждан, которые заключат контракт с Минобороны РФ, составит 2 150 000 рублей. В нее входит: 1 500 000 руб. — краевая выплата; 400 000 руб. — федеральная выплата; 250 000 руб. — муниципальная выплата», — сообщает администрация Пермского округа. В августе власти муниципалитета приняли решение ввести единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для тех, кто решил отправиться на спецоперацию. Таким образом, размер муниципальной выплаты увеличился на 150 тысяч рублей. Также в Пермском крае с 400 тысяч до 1,5 миллионов рублей увеличился размер и краевой единовременной выплаты. Ее получат пермяки, заключившие контракт для прохождения военной службы в период в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года. Срок службы в рядах Вооруженных сил РФ при этом должен составлять один год и более.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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