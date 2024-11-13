На севере Пермского края власти изменили размер муниципальной выплаты для контрактников

Размер единовременной выплаты для контрактников от властей Чердыни составит 100 000 рублей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Чердынском городском округе Пермского края власти повысили размер единовременной муниципальной выплаты для контрактников, которые будут служить в зоне СВО. Информация содержится в информационном буклете на сайте округа.
«100 000 рублей — муниципальная выплата», — указано в буклете. Единовременная муниципальная выплата для контрактников была введена в июне этого года. Ее размер составлял 50 тысяч рублей.
Также размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны, повысили власти Пермского муниципального округа. Сейчас ее размер составляет 150 тысяч рублей.
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