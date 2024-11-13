13 ноября 2024

На севере Пермского края власти изменили размер муниципальной выплаты для контрактников

Власти Чердыни увеличили размер муниципальной выплаты для контрактников
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер единовременной выплаты для контрактников от властей Чердыни составит 100 000 рублей
Размер единовременной выплаты для контрактников от властей Чердыни составит 100 000 рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Чердынском городском округе Пермского края власти повысили размер единовременной муниципальной выплаты для контрактников, которые будут служить в зоне СВО. Информация содержится в информационном буклете на сайте округа.

«100 000 рублей — муниципальная выплата», — указано в буклете. Единовременная муниципальная выплата для контрактников была введена в июне этого года. Ее размер составлял 50 тысяч рублей.

Также размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны, повысили власти Пермского муниципального округа. Сейчас ее размер составляет 150 тысяч рублей.

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В Чердынском городском округе Пермского края власти повысили размер единовременной муниципальной выплаты для контрактников, которые будут служить в зоне СВО. Информация содержится в информационном буклете на сайте округа. «100 000 рублей — муниципальная выплата», — указано в буклете. Единовременная муниципальная выплата для контрактников была введена в июне этого года. Ее размер составлял 50 тысяч рублей. Также размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны, повысили власти Пермского муниципального округа. Сейчас ее размер составляет 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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