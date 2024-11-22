В Перми на антиконференции обсудят, как сохранить и укрепить брак

Жители Перми смогут обсудить механизмы сохранения и укрепления брака. Антиконференция, на которой участники дискуссии будут самостоятельно устанавливать правила, состоится в рамках краевого семейного форума. Он пройдет 13-14 декабря в выставочном центре «Пермь Экспо», сообщается на сайте министерства труда и соцразвития Прикамья.
«XI Пермский краевой семейный форум пройдет 13-14 декабря в КВЦ „Пермь Экспо“ (шоссе Космонавтов, 59). Темами первого дня станут поддержка и защита семьи, сохранение семейных ценностей, в том числе через образовательные и культурные проекты. ЗАГС Пермского края проведет антиконференцию. Ее участники смогут сами устанавливать правила и направление дискуссии, чтобы обсудить механизмы сохранения и укрепления ценностного отношения к браку и родительству, — анонсирует минтруда и соцразвития Пермского края.
Насыщенная программа включает в себя не только экспертные дискуссии, практикумы и тренинги. В этом году форум станет фестивалем новогоднего семейного досуга. «Главная цель — объединить семью через интересные совместные активности и зарядиться праздничным настроением, чтобы сделать еще более ценным время, проводимое вместе», — отмечают в министерстве труда и социального развития Пермского края.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по созданию новогодних игрушек и украшений, познакомиться с семейными традициями через досуговые форматы. В выставочном центре будет также работать большая игровая зона, кинозал, а завершится форум концертом. Имя исполнителя власти пока держат в секрете.
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