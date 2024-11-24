Пермский завод силикатных панелей выплатил штраф за завышение цен

Штраф в 500 тысяч рублей выплатило АО «ПЗСП». Наказание ранее компании назначили за завышение цен на газобетонные блоки.
«АО „ПЗСП“ оплатило штраф за нарушение антимонопольного законодательства. В 2023 году Пермское УФАС признало АО виновным в нарушении Закона о защите конкуренции за необоснованное завышение цены на газобетонные блоки. Компании был назначен штраф в размере 475 тысяч рублей. Кроме того, на 15 тысяч рублей было оштрафовано должностное лицо компании», — говорится на сайте УФАС по Пермскому краю.
АО «ПЗСП» с конца 2021 года по июнь 2022 года увеличило отпускную цену газобетонных блоков с 4320 рублей до 8460 рублей за кубометр. Было возбуждено антимонопольное дело, в ходе рассмотрения которого производитель снизил стоимость стройматериалов, но решил оспорить решение УФАС в судах, в результате проиграв первую, а позже и апелляционную инстанции. За нарушение закона о защите конкуренции АО «ПЗСП» был назначен штраф в 475 тысяч рублей.
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