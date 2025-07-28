Отель возводится в поселке Яйва
В поселке Яйва Пермского края перекрытия будущей гостиницы обрушились при строительстве. Фотографии с места ЧП опубликованы в сообществе «Яйва Live» в соцсети «ВКонтакте».
«На стройке новой гостиницы обрушились забетонированные перекрытия. Работает скорая, полиция, газовая служба», — говорится в сообщении.
О том, ест ли пострадавшие на данный момент неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края. Ответ ожидается.
Обрушились перекрытия при строительстве отеля
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