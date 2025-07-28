В Пермском крае на стройке отеля обрушились перекрытия. Фото

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Отель возводится в поселке Яйва
Отель возводится в поселке Яйва Фото:

В поселке Яйва Пермского края перекрытия будущей гостиницы обрушились при строительстве. Фотографии с места ЧП опубликованы в сообществе «Яйва Live» в соцсети «ВКонтакте».

«На стройке новой гостиницы обрушились забетонированные перекрытия. Работает скорая, полиция, газовая служба», — говорится в сообщении.

О том, ест ли пострадавшие на данный момент неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края. Ответ ожидается.

Обрушились перекрытия при строительстве отеля
Обрушились перекрытия при строительстве отеля
Фото:

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В поселке Яйва Пермского края перекрытия будущей гостиницы обрушились при строительстве. Фотографии с места ЧП опубликованы в сообществе «Яйва Live» в соцсети «ВКонтакте». «На стройке новой гостиницы обрушились забетонированные перекрытия. Работает скорая, полиция, газовая служба», — говорится в сообщении. О том, ест ли пострадавшие на данный момент неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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