24 ноября 2024

В Перми школьницу ударило током от опоры подъезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Под напряжением оказалась металлическая опора козырька подъезда
Под напряжением оказалась металлическая опора козырька подъезда Фото:

Девочка 11 лет пострадала от удара током, когда выходила из подъезда своего дома. Школьницу увезли в больницу. Как выяснилось, электрический ток от кабеля по стене дома перешел на железную опору козырька подъезда, рассказали в Кировском районном суде Перми, который рассматривал дело.

«Выходя из подъезда на роликах и, держась одной рукой за металлическую дверь, а другой — за железный опорный столб козырька подъезда, ребенок почувствовал резкую боль в руке. В больнице пострадавшей поставили диагноз „электротравма“ и отправили на стационарное лечение. В день происшествия могла произойти утечка напряжения по стене дома от контактного соединения лампы наружного освещения до несущей металлической опоры подъездного козырька. Возможная причина утечки — ненадлежащая на тот момент изоляция контактных соединений», — рассказывается история на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Виновным в ЧП суд признал управляющую компанию. Ее обязали выплатить девочке 50 000 рублей компенсации морального вреда и штраф в 25000 рублей за неисполнение досудебной претензии.

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Девочка 11 лет пострадала от удара током, когда выходила из подъезда своего дома. Школьницу увезли в больницу. Как выяснилось, электрический ток от кабеля по стене дома перешел на железную опору козырька подъезда, рассказали в Кировском районном суде Перми, который рассматривал дело. «Выходя из подъезда на роликах и, держась одной рукой за металлическую дверь, а другой — за железный опорный столб козырька подъезда, ребенок почувствовал резкую боль в руке. В больнице пострадавшей поставили диагноз „электротравма“ и отправили на стационарное лечение. В день происшествия могла произойти утечка напряжения по стене дома от контактного соединения лампы наружного освещения до несущей металлической опоры подъездного козырька. Возможная причина утечки — ненадлежащая на тот момент изоляция контактных соединений», — рассказывается история на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Виновным в ЧП суд признал управляющую компанию. Ее обязали выплатить девочке 50 000 рублей компенсации морального вреда и штраф в 25000 рублей за неисполнение досудебной претензии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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