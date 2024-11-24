В Перми школьницу ударило током от опоры подъезда

Девочка 11 лет пострадала от удара током, когда выходила из подъезда своего дома. Школьницу увезли в больницу. Как выяснилось, электрический ток от кабеля по стене дома перешел на железную опору козырька подъезда, рассказали в Кировском районном суде Перми, который рассматривал дело.
«Выходя из подъезда на роликах и, держась одной рукой за металлическую дверь, а другой — за железный опорный столб козырька подъезда, ребенок почувствовал резкую боль в руке. В больнице пострадавшей поставили диагноз „электротравма“ и отправили на стационарное лечение. В день происшествия могла произойти утечка напряжения по стене дома от контактного соединения лампы наружного освещения до несущей металлической опоры подъездного козырька. Возможная причина утечки — ненадлежащая на тот момент изоляция контактных соединений», — рассказывается история на странице суда в соцсети «ВКонтакте».
Виновным в ЧП суд признал управляющую компанию. Ее обязали выплатить девочке 50 000 рублей компенсации морального вреда и штраф в 25000 рублей за неисполнение досудебной претензии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!