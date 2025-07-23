Что не так с квартирами для сирот, из-за которых арестовали пермского мэра

В домах для сирот, которые давала мэрия в Кочево, росла трава и лежал снег
© Служба новостей «URA.RU»
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В квартирах нашли множество нарушений
В квартирах нашли множество нарушений Фото:

Квартиры для детей-сирот, ставшие предметом уголовного дела мэра Кочевского округа Александра Юркина, не соответствовали требованиям, которые предъявляют к жилым помещениям. Источник URA.RU в силовой среде раскрыл некоторые нарушения, на которые мэрии указывало краевое управление по реализации жилищных программ при минстрое региона. На чердаке некоторых домов, где покупали квартиры для сирот, например, лежал снег, а в подполе — росла трава.

«Нарушений было довольно много. Эксперт прямо говорил: не рекомендуем их покупать. Но мэрия не прислушалась», — говорит инсайдер.

Обои кое-где отслаивались, пол был прокрашен плохо и вообще был неровным. Трещины на печах и на отмостке, отсутствие вентиляции на кухне и в санузле, отсутствие гидроизоляции между стенами, незакрепленные душевые кабины и т.д. Деревянные элементы не были обработаны от огня. Юркину направили эти замечания, но мэрия все равно купила жилье. Агентство направило запрос в пресс-службу минстроя Пермского края, ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что главу Кочевского округа Александра Юркина отправили под домашний арест. Он обвиняется в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности.

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Квартиры для детей-сирот, ставшие предметом уголовного дела мэра Кочевского округа Александра Юркина, не соответствовали требованиям, которые предъявляют к жилым помещениям. Источник URA.RU в силовой среде раскрыл некоторые нарушения, на которые мэрии указывало краевое управление по реализации жилищных программ при минстрое региона. На чердаке некоторых домов, где покупали квартиры для сирот, например, лежал снег, а в подполе — росла трава. «Нарушений было довольно много. Эксперт прямо говорил: не рекомендуем их покупать. Но мэрия не прислушалась», — говорит инсайдер. Обои кое-где отслаивались, пол был прокрашен плохо и вообще был неровным. Трещины на печах и на отмостке, отсутствие вентиляции на кухне и в санузле, отсутствие гидроизоляции между стенами, незакрепленные душевые кабины и т.д. Деревянные элементы не были обработаны от огня. Юркину направили эти замечания, но мэрия все равно купила жилье. Агентство направило запрос в пресс-службу минстроя Пермского края, ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что главу Кочевского округа Александра Юркина отправили под домашний арест. Он обвиняется в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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