В центре Екатеринбурга легковушка снесла 16-летнюю девочку. Видео

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Девочка перебегала дорогу на красный (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 25 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Малышева легковушка снесла 16-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на красный свет. Об этом рассказал очевидец.

«Она переходила дорогу на красный. Скорее всего, хотела успеть на трамвай. Пострадавшей 16 лет, ее увезли в больницу», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Состояние здоровья пешехода не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что на данный момент обстоятельства ДТП уточняются.

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В Екатеринбурге днем 25 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Малышева легковушка снесла 16-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на красный свет. Об этом рассказал очевидец. «Она переходила дорогу на красный. Скорее всего, хотела успеть на трамвай. Пострадавшей 16 лет, ее увезли в больницу», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Состояние здоровья пешехода не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что на данный момент обстоятельства ДТП уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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