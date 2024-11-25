Девочка перебегала дорогу на красный (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге днем 25 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Малышева легковушка снесла 16-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на красный свет. Об этом рассказал очевидец.

«Она переходила дорогу на красный. Скорее всего, хотела успеть на трамвай. Пострадавшей 16 лет, ее увезли в больницу», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Состояние здоровья пешехода не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что на данный момент обстоятельства ДТП уточняются.