В Саратовской области в возрасте 100 лет ушла из жизни знаменитая регулировщица Победы Мария Лиманская. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.
«Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская мадонна», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Лиманская, ставшая известной после фотографий с Бранденбургскими воротами в 1945 году, проживала с дочерью в селе Звонаревка Саратовской области.
Лиманская — ветеран Великой Отечественной войне. Она регулировала движение войск на переправе через Дон, участвовала в Сталинградской битве и других важных сражениях, дошла до Берлина. В 2020 году в Марксе был установлен памятник «Мадонна Победы», посвященный ее подвигам. Бусаргин выразил соболезнования родным Лиманской и отметил ее значимость и яркую судьбу.
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