Авиакомпания «Азимут» раскрыла причину жесткой посадки своего суперджета в Анталье

«Азимут»: причиной жесткой посадки Superjet-100 в Анталье стал сдвиг ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам предварительного расследования, причиной жесткой посадки «Азимута» в аэропорту Антальи стал сдвиг ветра
По итогам предварительного расследования, причиной жесткой посадки «Азимута» в аэропорту Антальи стал сдвиг ветра Фото:

Причиной жесткой посадки самолета Superjet-100 в аэропорту Антальи стал непредвиденный сдвиг ветра. Об этом сообщили в компании «Азимут». Инцидент произошел 24 ноября 2024 года во время выполнения рейса А45051 из Сочи в Анталью.

«Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки», — сообщает авиакомпания. Там уточнили, что командир воздушного судна, опытный летчик с налетом более 12 500 часов, и его команда успешно удержали самолет на посадочной полосе, несмотря на сложные погодные условия.

Ранее авиакомпания «Азимут» сообщила о причинах возгорания самолета Sukhoi Superjet-100. По предварительным данным, инцидент был вызван воспламенением топлива, вытекшего из-за повреждения бака во время жесткой посадки. В качестве меры поддержки, компания выплатит компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждому пассажиру, находившемуся на борту этого рейса, передает «Национальная служба новостей». 

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Причиной жесткой посадки самолета Superjet-100 в аэропорту Антальи стал непредвиденный сдвиг ветра. Об этом сообщили в компании «Азимут». Инцидент произошел 24 ноября 2024 года во время выполнения рейса А45051 из Сочи в Анталью. «Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки», — сообщает авиакомпания. Там уточнили, что командир воздушного судна, опытный летчик с налетом более 12 500 часов, и его команда успешно удержали самолет на посадочной полосе, несмотря на сложные погодные условия. Ранее авиакомпания «Азимут» сообщила о причинах возгорания самолета Sukhoi Superjet-100. По предварительным данным, инцидент был вызван воспламенением топлива, вытекшего из-за повреждения бака во время жесткой посадки. В качестве меры поддержки, компания выплатит компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждому пассажиру, находившемуся на борту этого рейса, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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