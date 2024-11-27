Авиакомпания «Азимут» раскрыла причину жесткой посадки своего суперджета в Анталье

Причиной жесткой посадки самолета Superjet-100 в аэропорту Антальи стал непредвиденный сдвиг ветра. Об этом сообщили в компании «Азимут». Инцидент произошел 24 ноября 2024 года во время выполнения рейса А45051 из Сочи в Анталью.
«Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки», — сообщает авиакомпания. Там уточнили, что командир воздушного судна, опытный летчик с налетом более 12 500 часов, и его команда успешно удержали самолет на посадочной полосе, несмотря на сложные погодные условия.
Ранее авиакомпания «Азимут» сообщила о причинах возгорания самолета Sukhoi Superjet-100. По предварительным данным, инцидент был вызван воспламенением топлива, вытекшего из-за повреждения бака во время жесткой посадки. В качестве меры поддержки, компания выплатит компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждому пассажиру, находившемуся на борту этого рейса, передает «Национальная служба новостей».
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