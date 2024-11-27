Мэрия Екатеринбурга рассказала об ученике, попавшем на видео в ночнушке

Ученик престижной екатеринбургской гимназии №5, который переоделся в пункте проведения ОГЭ в пеньюар, ранее не нарушал дисциплину. Подробности о подростке URA.RU рассказали в мэрии.
«Мальчик учится в школе с первого класса и ранее ни в каких нарушениях дисциплины замечен не был. Семья полная, характеризуется как благополучная», — рассказали в городской администрации, отметив, что у подростка с одноклассниками дружеские отношения. Сейчас он учится в десятом классе.
Инцидент произошел 6 июня в пункте проведения ОГЭ в лицее №173. В комнате для личных вещей студент переоделся в пеньюар, сделав это на спор с одноклассниками. После замечания классного руководителя он переоделся, но в ночнушке его успели снять на видео. Видео накануне распространили его знакомые. Они считают, что подросток ведет анонимный telegram-канал, где публикует видео, в частности, где пьет с отцом.
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