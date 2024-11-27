Мэрия Екатеринбурга рассказала об ученике, попавшем на видео в ночнушке

Гимназист из Екатеринбурга, переодевшийся в ночнушку на ОГЭ, был примерным
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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, учебник, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники
Школьника, попавшего в скандал, положительно охарактеризовали (архивное фото) Фото:

Ученик престижной екатеринбургской гимназии №5, который переоделся в пункте проведения ОГЭ в пеньюар, ранее не нарушал дисциплину. Подробности о подростке URA.RU рассказали в мэрии.

«Мальчик учится в школе с первого класса и ранее ни в каких нарушениях дисциплины замечен не был. Семья полная, характеризуется как благополучная», — рассказали в городской администрации, отметив, что у подростка с одноклассниками дружеские отношения. Сейчас он учится в десятом классе.

Инцидент произошел 6 июня в пункте проведения ОГЭ в лицее №173. В комнате для личных вещей студент переоделся в пеньюар, сделав это на спор с одноклассниками. После замечания классного руководителя он переоделся, но в ночнушке его успели снять на видео. Видео накануне распространили его знакомые. Они считают, что подросток ведет анонимный telegram-канал, где публикует видео, в частности, где пьет с отцом.

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Ученик престижной екатеринбургской гимназии №5, который переоделся в пункте проведения ОГЭ в пеньюар, ранее не нарушал дисциплину. Подробности о подростке URA.RU рассказали в мэрии. «Мальчик учится в школе с первого класса и ранее ни в каких нарушениях дисциплины замечен не был. Семья полная, характеризуется как благополучная», — рассказали в городской администрации, отметив, что у подростка с одноклассниками дружеские отношения. Сейчас он учится в десятом классе. Инцидент произошел 6 июня в пункте проведения ОГЭ в лицее №173. В комнате для личных вещей студент переоделся в пеньюар, сделав это на спор с одноклассниками. После замечания классного руководителя он переоделся, но в ночнушке его успели снять на видео. Видео накануне распространили его знакомые. Они считают, что подросток ведет анонимный telegram-канал, где публикует видео, в частности, где пьет с отцом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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