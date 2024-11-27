В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему гимназист надел пеньюар на ОГЭ

В Екатеринбурге девятиклассник пришел на экзамен в ночнушке из-за спора
© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Екатеринбургский гимназист решил переодеться в ночнушку в пункте ОГЭ, поспорив с одноклассниками Фото:

Учащийся элитной гимназии №5 Екатеринбурга, который переоделся в пункте проведения ОГЭ в ночнушку, сделал это на спор. Как сообщили URA.RU в мэрии, сейчас он учится в 10 классе.

«6 июня 2024 года учащийся гимназии №5, поспорив с одноклассниками, принес с собой на экзамен женскую одежду. Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен», — говорится в сообщении.

Подросток переоделся в ночнушку в пункте ЕГЭ, поспорив с одноклассниками. Мальчик сразу сменил одежду, получив замечание от преподавателя. Из кабинета в ночнушке он не выходил, но его успели записать на видео, которое накануне стали распространять его знакомые. Они считают, что он ведет анонимный telegram-канал, где публикует видео, в частности, где напился с отцом.

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Учащийся элитной гимназии №5 Екатеринбурга, который переоделся в пункте проведения ОГЭ в ночнушку, сделал это на спор. Как сообщили URA.RU в мэрии, сейчас он учится в 10 классе. «6 июня 2024 года учащийся гимназии №5, поспорив с одноклассниками, принес с собой на экзамен женскую одежду. Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен», — говорится в сообщении. Подросток переоделся в ночнушку в пункте ЕГЭ, поспорив с одноклассниками. Мальчик сразу сменил одежду, получив замечание от преподавателя. Из кабинета в ночнушке он не выходил, но его успели записать на видео, которое накануне стали распространять его знакомые. Они считают, что он ведет анонимный telegram-канал, где публикует видео, в частности, где напился с отцом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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