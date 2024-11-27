В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему гимназист надел пеньюар на ОГЭ

В Екатеринбурге девятиклассник пришел на экзамен в ночнушке из-за спора

27 ноября 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский гимназист решил переодеться в ночнушку в пункте ОГЭ, поспорив с одноклассниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учащийся элитной гимназии №5 Екатеринбурга, который переоделся в пункте проведения ОГЭ в ночнушку, сделал это на спор. Как сообщили URA.RU в мэрии, сейчас он учится в 10 классе. «6 июня 2024 года учащийся гимназии №5, поспорив с одноклассниками, принес с собой на экзамен женскую одежду. Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен», — говорится в сообщении. Подросток переоделся в ночнушку в пункте ЕГЭ, поспорив с одноклассниками. Мальчик сразу сменил одежду, получив замечание от преподавателя. Из кабинета в ночнушке он не выходил, но его успели записать на видео, которое накануне стали распространять его знакомые. Они считают, что он ведет анонимный telegram-канал, где публикует видео, в частности, где напился с отцом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учащийся элитной гимназии №5 Екатеринбурга, который переоделся в пункте проведения ОГЭ в ночнушку, сделал это на спор. Как сообщили URA.RU в мэрии, сейчас он учится в 10 классе. «6 июня 2024 года учащийся гимназии №5, поспорив с одноклассниками, принес с собой на экзамен женскую одежду. Переоделся в кабинете для хранения личных вещей в экзаменационном пункте лицея №173, где проходил экзамен», — говорится в сообщении. Подросток переоделся в ночнушку в пункте ЕГЭ, поспорив с одноклассниками. Мальчик сразу сменил одежду, получив замечание от преподавателя. Из кабинета в ночнушке он не выходил, но его успели записать на видео, которое накануне стали распространять его знакомые. Они считают, что он ведет анонимный telegram-канал, где публикует видео, в частности, где напился с отцом.