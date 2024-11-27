Челябинец, прозванный лесопарковым маньяком, обратился к генпрокурору Краснову

27 ноября 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Челябинец обратился к Игорю Краснову с просьбой возобновить расследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший военный Алексей Корочкин, который провел 20 лет в колонии за убийства и изнасилования и прозван «лесопарковым маньяком», пришел на личный прием к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возобновить расследование его дела. Как рассказал адвокат Корочкина Дмитрий Кривошеев, 27 ноября Генпрокуратура РФ приняла обращение. «Обращение приняли. Обжалуем решение сотрудника генпрокуратуры, который отказал в возобновлении расследования Корочкина», — передает слова Кривошеева издание «74.ру». Новость по теме Что известно о челябинском лесопарковом маньяке, не признавшем вины Краснов провел личный прием граждан в прокуратуре региона в ходе рабочего визита в Челябинск. Адвокат Корочкина отметил, что прием обращение пришлось ждать не долго — около двух часов. Корочкин активно пытается добиться возобновления расследования по делу об убийствах и изнасилованиях. Мужчина не признает вину, о чем неоднократно заявлял в СМИ и на федеральном телеканале. Челябинец попал в тюрьму после серии преступлений в 2004 году в лесопарке. Маньяк преследовал отдыхающие пары, насилуя женщин и убивая мужчин из пистолета. Корочкин в этот период работал в ЮУрГУ охранником. Он провел в заключении 20 лет и вышел на свободу в августе 2024 года. В пользу невиновности бывшего военного выступает факт обнаружения пистолета в 2022 году. Его нашли в сейфе у скончавшегося челябинца, а баллистическая экспертиза подтвердила, что именно это оружие использовал убийца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший военный Алексей Корочкин, который провел 20 лет в колонии за убийства и изнасилования и прозван «лесопарковым маньяком», пришел на личный прием к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возобновить расследование его дела. Как рассказал адвокат Корочкина Дмитрий Кривошеев, 27 ноября Генпрокуратура РФ приняла обращение. «Обращение приняли. Обжалуем решение сотрудника генпрокуратуры, который отказал в возобновлении расследования Корочкина», — передает слова Кривошеева издание «74.ру». Краснов провел личный прием граждан в прокуратуре региона в ходе рабочего визита в Челябинск. Адвокат Корочкина отметил, что прием обращение пришлось ждать не долго — около двух часов. Корочкин активно пытается добиться возобновления расследования по делу об убийствах и изнасилованиях. Мужчина не признает вину, о чем неоднократно заявлял в СМИ и на федеральном телеканале. Челябинец попал в тюрьму после серии преступлений в 2004 году в лесопарке. Маньяк преследовал отдыхающие пары, насилуя женщин и убивая мужчин из пистолета. Корочкин в этот период работал в ЮУрГУ охранником. Он провел в заключении 20 лет и вышел на свободу в августе 2024 года. В пользу невиновности бывшего военного выступает факт обнаружения пистолета в 2022 году. Его нашли в сейфе у скончавшегося челябинца, а баллистическая экспертиза подтвердила, что именно это оружие использовал убийца.