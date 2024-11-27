Челябинец, прозванный лесопарковым маньяком, обратился к генпрокурору Краснову

Бывший военный Алексей Корочкин, который провел 20 лет в колонии за убийства и изнасилования и прозван «лесопарковым маньяком», пришел на личный прием к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возобновить расследование его дела. Как рассказал адвокат Корочкина Дмитрий Кривошеев, 27 ноября Генпрокуратура РФ приняла обращение.
«Обращение приняли. Обжалуем решение сотрудника генпрокуратуры, который отказал в возобновлении расследования Корочкина», — передает слова Кривошеева издание «74.ру».
Краснов провел личный прием граждан в прокуратуре региона в ходе рабочего визита в Челябинск. Адвокат Корочкина отметил, что прием обращение пришлось ждать не долго — около двух часов. Корочкин активно пытается добиться возобновления расследования по делу об убийствах и изнасилованиях. Мужчина не признает вину, о чем неоднократно заявлял в СМИ и на федеральном телеканале.
Челябинец попал в тюрьму после серии преступлений в 2004 году в лесопарке. Маньяк преследовал отдыхающие пары, насилуя женщин и убивая мужчин из пистолета. Корочкин в этот период работал в ЮУрГУ охранником. Он провел в заключении 20 лет и вышел на свободу в августе 2024 года.
В пользу невиновности бывшего военного выступает факт обнаружения пистолета в 2022 году. Его нашли в сейфе у скончавшегося челябинца, а баллистическая экспертиза подтвердила, что именно это оружие использовал убийца.
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