Бывший военный Александр Корочкин, который провел в заключении 20 лет за убийства и изнасилования и прозванный «лесопарковым маньяком», на шоу «Малахов» заявил о своей невиновности. Шоу покажут на телеканале «Россия» 3 сентября, на сайте канала оно уже размещено.
«Когда тебе внаглую говорят, что ты убил и изнасиловал, хотя ты знаешь, что этого не делал и никогда бы этого не сделал, — это тяжело. Первые дни мне просто жить не хотелось. Хотел создать ситуацию, чтобы меня убили. Огласили приговор в 2005 году. В приговоре звучала фраза „20 лет строгого режима“. У меня аж ноги подкосились. Я сел на скамейку. Я просто не представлял, что мне дальше делать», — сказал Корочкин.
Он заявил, что у него просто украли 20 лет жизни. Забрали все, что он мог бы сделать за эти 20 лет. У Корочкина двое детей — дочь и сын. Детям сказали, что в командировке. Дочь каждый год загадывала на Новый год, чтобы папа вернулся.
В 2004 году в лесопарке Челябинска была совершена серия преступлений. Преступник охотился на отдыхающие пары, мужчин убивал из пистолета, а женщин насиловал. Бывший военный Корочкин в то время работал охранником в ЮУрГУ. Он был арестован за совершение этих преступлений.
Корочкин не признал вину за них. Тем не менее его осудили на 20 лет. Он вышел на свободу 2 августа этого года.
В пользу невиновности Корочкина говорит факт обнаружения пистолета, из которого были застрелены жертвы «лесопаркового маньяка». Он был обнаружен в сейфе скончавшегося в 2022 году челябинца. Баллистическая экспертиза подтвердила, что убийства были совершены именно из этого оружия.
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