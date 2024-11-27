Медведев: в конфликте с Украиной Россия рассчитывает только на себя

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Медведев заявил, что у РФ в украинском конфликте есть определенные надежды на новую администрацию США
Медведев заявил, что у РФ в украинском конфликте есть определенные надежды на новую администрацию США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия рассчитывает только на свои силы в украинском конфликте. Однако при этом смотрит с «определенными надеждами» на новую администрацию США. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, есть ли у страны надежды на избранного президента Штатов Дональда Трампа в контексте украинского конфликта. 

«Москва ни на кого не рассчитывает. Мы рассчитываем только на свои силы, о чем опять же сказал вчера президент, выступая с этим посланием в связи с запуском гиперзвуковой ракеты. Мы рассчитываем только на себя», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Он уточнил, что расчет России на свои силы идет с точки зрения обороноспособности, выстраивания отношений с другими странами и победы страны в конфликте. 

При этом Медведев сообщил, что у российской стороны есть «определенные надежды» на будущую администрацию США после прихода к власти Трампа. По словам зампреда Совбеза РФ, республиканец является прагматичным человеком.

Ранее  спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у России есть мощный арсенал супероружия, которое может дать адекватный ответ на агрессию противников. Об этом она заявила в контексте демонстрации баллистической ракеты средней дальности «Орешник». 

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Россия рассчитывает только на свои силы в украинском конфликте. Однако при этом смотрит с «определенными надеждами» на новую администрацию США. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, есть ли у страны надежды на избранного президента Штатов Дональда Трампа в контексте украинского конфликта.  «Москва ни на кого не рассчитывает. Мы рассчитываем только на свои силы, о чем опять же сказал вчера президент, выступая с этим посланием в связи с запуском гиперзвуковой ракеты. Мы рассчитываем только на себя», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Он уточнил, что расчет России на свои силы идет с точки зрения обороноспособности, выстраивания отношений с другими странами и победы страны в конфликте.  При этом Медведев сообщил, что у российской стороны есть «определенные надежды» на будущую администрацию США после прихода к власти Трампа. По словам зампреда Совбеза РФ, республиканец является прагматичным человеком. Ранее  спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у России есть мощный арсенал супероружия, которое может дать адекватный ответ на агрессию противников. Об этом она заявила в контексте демонстрации баллистической ракеты средней дальности «Орешник». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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