Медведев: в конфликте с Украиной Россия рассчитывает только на себя

Россия рассчитывает только на свои силы в украинском конфликте. Однако при этом смотрит с «определенными надеждами» на новую администрацию США. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, есть ли у страны надежды на избранного президента Штатов Дональда Трампа в контексте украинского конфликта.
«Москва ни на кого не рассчитывает. Мы рассчитываем только на свои силы, о чем опять же сказал вчера президент, выступая с этим посланием в связи с запуском гиперзвуковой ракеты. Мы рассчитываем только на себя», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Он уточнил, что расчет России на свои силы идет с точки зрения обороноспособности, выстраивания отношений с другими странами и победы страны в конфликте.
При этом Медведев сообщил, что у российской стороны есть «определенные надежды» на будущую администрацию США после прихода к власти Трампа. По словам зампреда Совбеза РФ, республиканец является прагматичным человеком.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у России есть мощный арсенал супероружия, которое может дать адекватный ответ на агрессию противников. Об этом она заявила в контексте демонстрации баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
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