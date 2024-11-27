Во время заседания Совета Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко выделила обращение президента России Владимира Путина и демонстрацию баллистической ракеты средней дальности «Орешник» как мощнейший акт в мировой геополитике. По ее мнению, эти действия будут иметь долгосрочное значение для международных отношений.
«Я считаю, что обращение президента Российской Федерации вместе с успешной демонстрацией нашего российского гиперзвукового оружия — это такой мощнейший акт современной геополитики. Его значимость, уверяю, еще будет долго раскрываться», — сказала Матвиенко. Трансляция заседания Совфеда шла на официальном сайте верхней палаты.
Кроме того, спикер подчеркнула, что Россия обладает мощным арсеналом супероружия, способным адекватно отвечать на любые агрессивные действия против страны. Также, по ее словам, обращение Путина и применение «Орешника» заложили потенциал для переговоров по украинскому конфликту.
В недавнем выступлении Владимира Путина было объявлено, что 19 ноября на территории Курской и Брянской областей были зафиксированы обстрелы. По его словам, в атаках использовались американские ракеты ATACMS большой дальности и британские ракеты Storm Shadow. Российский лидер заявил о жертвах среди военных ВС РФ в результате удара ВСУ, пишет «Национальная служба новостей».
В ответ на это 21 ноября Россия провела удар ракетной системой средней дальности «Орешник» по одному из ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, где находится масштабный завод «Южмаш» по производству ракетной техники и вооружений. Все цели ракеты были достигнуты, пишет «Царьград».
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