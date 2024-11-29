Пассажирка маршрутки №86 пострадала в ДТП в Челябинске

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Маршрутка попала в ДТП на северо-западе Челябинска
Маршрутка попала в ДТП на северо-западе Челябинска Фото:

В Челябинске 58-летняя женщина получила травмы в аварии с участием маршрутного такси №86 и автомобилем Toyota. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«ДТП произошло 29 ноября в 07:35 часов около дома №1 по улице 40-лет Победы. Произошло столкновение автобуса Fiat (маршрут № 86) с автомобилем Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия, телесные повреждения получил пассажир маршрутного транспортного средства, женщина 1966 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

В Челябинске ранее на пересечении улиц Косарева и Партизанская ВАЗ, двигаясь на высокой скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. До момента столкновения легковой автомобиль совершал опасные маневры, уточнили очевидцы. 

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В Челябинске 58-летняя женщина получила травмы в аварии с участием маршрутного такси №86 и автомобилем Toyota. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «ДТП произошло 29 ноября в 07:35 часов около дома №1 по улице 40-лет Победы. Произошло столкновение автобуса Fiat (маршрут № 86) с автомобилем Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия, телесные повреждения получил пассажир маршрутного транспортного средства, женщина 1966 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.  В Челябинске ранее на пересечении улиц Косарева и Партизанская ВАЗ, двигаясь на высокой скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. До момента столкновения легковой автомобиль совершал опасные маневры, уточнили очевидцы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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