Беспилотники ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани, в результате чего были повреждены 28 домов. Об этом рассказали пресс-службе администрации Славянского района.
«При атаке беспилотников ВСУ на Славянск-на-Кубани повреждения получили 28 домов», — передает сообщение администрации «Интерфакс». Глава района Роман Синяговский сообщил в своем telegram-канале, что специалисты работают над сметами на ремонт пострадавших объектов, и пообещал оказать помощь людям в ближайшее время.
В ночь на 29 ноября ВСУ попытались атаковать шесть регионов России десятками беспилотников. По информации Минобороны РФ, за ночь было перехвачено 47 дронов, из которых 29 сбили над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, три — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями, и один — над Крымом.
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