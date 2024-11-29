Беспилотники ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани

В результате атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани повреждены 28 домов
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Славянск-на-Кубани подвергся атаке беспилотников
Славянск-на-Кубани подвергся атаке беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани, в результате чего были повреждены 28 домов. Об этом рассказали пресс-службе администрации Славянского района.

«При атаке беспилотников ВСУ на Славянск-на-Кубани повреждения получили 28 домов», — передает сообщение администрации «Интерфакс». Глава района Роман Синяговский сообщил в своем telegram-канале, что специалисты работают над сметами на ремонт пострадавших объектов, и пообещал оказать помощь людям в ближайшее время.

В ночь на 29 ноября ВСУ попытались атаковать шесть регионов России десятками беспилотников. По информации Минобороны РФ, за ночь было перехвачено 47 дронов, из которых 29 сбили над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, три — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями, и один — над Крымом.

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Беспилотники ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани, в результате чего были повреждены 28 домов. Об этом рассказали пресс-службе администрации Славянского района. «При атаке беспилотников ВСУ на Славянск-на-Кубани повреждения получили 28 домов», — передает сообщение администрации «Интерфакс». Глава района Роман Синяговский сообщил в своем telegram-канале, что специалисты работают над сметами на ремонт пострадавших объектов, и пообещал оказать помощь людям в ближайшее время. В ночь на 29 ноября ВСУ попытались атаковать шесть регионов России десятками беспилотников. По информации Минобороны РФ, за ночь было перехвачено 47 дронов, из которых 29 сбили над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, три — над Белгородской, Воронежской и Брянской областями, и один — над Крымом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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