«Нанесли побои»: массажный салон в элитном квартале Екатеринбурга обвинил силовиков в погроме

Сотрудники массажного салона «Империя», находящегося на Радищева, 31 в Екатеринбурге обвинили силовиков в незаконном разгроме. Ранее полиция и СОБР устроили там рейд. Представитель компании рассказал URA.RU, что в ходе штурма был нанесен ущерб заведению, а работники получили побои.
«Силовики незаконно изъяли у наших сотрудников паспорта, нанесли множественные побои девушкам. Выведена из строя система видеонаблюдения, выломаны двери, испорчена отделка помещений. Мы подали жалобы на незаконные, по нашему мнению, действия и сейчас подсчитываем стоимость нанесенного ущерба для предъявления исковых требований», — сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело, о котором сообщали «погоны», возбуждено против неустановленного лица из компании «Тропики». Она располагалась по этому же адресу три года назад. Данная фирма, уверяет собеседник, якобы не имеет никакого отношения к «Империи».
Во время рейда силовики составили протокол о занятии проституцией на одного из мастеров массажа. «Подана жалоба, рассмотрение дела судом еще не назначено. Вообще, у нас квалифицированные девушки-массажистки. Каждая имеет не менее пяти сертификатов. А полицейские выбросили их паспорта в помойное ведро», — жалуется собеседник агентства.
Облава, по данным URA.RU, прошла еще 7 ноября. Однако известно о ней стало накануне. Силовикам пришел сигнал, что в «Империи» оказывают интимные услуги. Тогда они организовали проверочную закупку, а затем ворвались внутрь.
Обновлено 18:31: «Полиция действовала в рамках законодательства. В случае поступления жалоб, они будут рассмотрены в установленном порядке», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
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