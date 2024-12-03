Свердловчанин, упавший с крыши дома в Хорватии и ставший инвалидом, начал ходить. Видео

04 декабря 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Иван проходит реабилитацию с помощью различных тренажеров Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Екатеринбурга, 35-летний IT-специалист Иван, который получил серьезные травмы после падения с крыши трехэтажного здания в Хорватии, начал ходить. Уралец первое время был прикован к постели, а потом пересел на инвалидную коляску. Врач клиники Ирина Волкова, где Иван проходит реабилитацию, сообщила URA.RU, что восстановление пациента проходит успешно, хотя требует значительных усилий как от него самого, так и от медперсонала. История Ивана, который рухнул с крыши во время прочистки вентиляции, появилась на URA.RU 27 октября. Врачи в Европе давали неблагоприятные прогнозы, не оставляя надежды на то, что он будет ходить. Однако после обращения за помощью в клинику «Реабилитация Доктора Волковой» в Екатеринбурге Иван получил шанс на новую жизнь. Врачи, включая невролога Ирину Волкову, внимательно изучили его медицинскую историю и отметили, что, несмотря на серьезные повреждения, у Ивана есть все шансы на восстановление. «У нас в Екатеринбурге сейчас потепление, и на улице сыро и скользко. Но это не отменяет реабилитационный процесс, который идет постоянно и в самых разных формах и условиях. Наш Иван после спинальной травмы, полученной весной этого года, начинает осваивать уличную ходьбу. И вот через 40 дней мы можем гордиться очередным успехом. Несмотря на скользкую и неровную землю, которая несет дополнительные сложности, Иван не останавливается. И в этот непростой процесс реабилитации Ивана активно вовлечен наш замечательный Виктор Евгеньевич. Его подход не только профессионален, но и наполнен человечностью, что помогает Ивану преодолевать страхи и сомнения», — поделилась Ирина Волкова. По словам невролога, еще три месяца назад многие медики считали, что Ивану светит только лежачее состояние, и в лучшем случае — передвижение на коляске. Многочисленные обследования и консультации с врачами оставляли мало надежд на улучшение состояния. «Но мы умеем опровергать прогнозы и не позволяем себе поддаваться пессимизму», — отметила Волкова. Благодаря усилиям медицинской команды, а также неунывающему духу самого Ивана, начали проявляться заметные результаты: «Постепенно он начал выполнять простые движения, что стало значительным шагом вперед в его реабилитации». Невролог говорит, что история Ивана служит ярким примером того, как человеческая воля и профессионализм врачей могут изменить ситуацию в лучшую сторону, даже когда надежд, казалось бы, уже не осталось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга, 35-летний IT-специалист Иван, который получил серьезные травмы после падения с крыши трехэтажного здания в Хорватии, начал ходить. Уралец первое время был прикован к постели, а потом пересел на инвалидную коляску. Врач клиники Ирина Волкова, где Иван проходит реабилитацию, сообщила URA.RU, что восстановление пациента проходит успешно, хотя требует значительных усилий как от него самого, так и от медперсонала. История Ивана, который рухнул с крыши во время прочистки вентиляции, появилась на URA.RU 27 октября. Врачи в Европе давали неблагоприятные прогнозы, не оставляя надежды на то, что он будет ходить. Однако после обращения за помощью в клинику «Реабилитация Доктора Волковой» в Екатеринбурге Иван получил шанс на новую жизнь. Врачи, включая невролога Ирину Волкову, внимательно изучили его медицинскую историю и отметили, что, несмотря на серьезные повреждения, у Ивана есть все шансы на восстановление. «У нас в Екатеринбурге сейчас потепление, и на улице сыро и скользко. Но это не отменяет реабилитационный процесс, который идет постоянно и в самых разных формах и условиях. Наш Иван после спинальной травмы, полученной весной этого года, начинает осваивать уличную ходьбу. И вот через 40 дней мы можем гордиться очередным успехом. Несмотря на скользкую и неровную землю, которая несет дополнительные сложности, Иван не останавливается. И в этот непростой процесс реабилитации Ивана активно вовлечен наш замечательный Виктор Евгеньевич. Его подход не только профессионален, но и наполнен человечностью, что помогает Ивану преодолевать страхи и сомнения», — поделилась Ирина Волкова. По словам невролога, еще три месяца назад многие медики считали, что Ивану светит только лежачее состояние, и в лучшем случае — передвижение на коляске. Многочисленные обследования и консультации с врачами оставляли мало надежд на улучшение состояния. «Но мы умеем опровергать прогнозы и не позволяем себе поддаваться пессимизму», — отметила Волкова. Благодаря усилиям медицинской команды, а также неунывающему духу самого Ивана, начали проявляться заметные результаты: «Постепенно он начал выполнять простые движения, что стало значительным шагом вперед в его реабилитации». Невролог говорит, что история Ивана служит ярким примером того, как человеческая воля и профессионализм врачей могут изменить ситуацию в лучшую сторону, даже когда надежд, казалось бы, уже не осталось.