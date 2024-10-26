Айтишник из Екатеринбурга рухнул с крыши дома в Хорватии

«Я стал полностью лежачим»

27 октября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

35-летний Иван упал с крыши трехэтажного дома в Хорватии (архивное фото) Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER/Globallookpress IT-специалист Иван Т. в 35 лет начинает свою жизнь с чистого листа после трагедии, которая произошла с ним 14 мая: парень упал с крыши трехэтажного дома в Хорватии. Первую помощь оказали местные врачи, а потом лежачего Ивана отправили в родной Екатеринбург. О главной мечте уральца, который заново учится жить, — в материале URA.RU. Иван (в связи с профессиональной деятельностью героя публикации, его личные данные и внешность агентство не раскрывает) с начальной школы проявлял особый интерес к математике. Родители всячески старались поддерживать сына в изучении этого сложного для большинства школьников предмета. И уже в старших классах Иван понимал, чем займется в дальнейшем. В 2012-м он поступил на отделение высокопроизводительных компьютерных технологий. Уралец участвовал в разработках различных приложений Фото: Владимир Андреев © URA.RU В студенчестве Иван начал увлекаться турингом (путешествия на велосипеде). «Поездки не только позволили мне приобрести новых друзей и единомышленников, но и превратились в настоящую страсть», — делится Иван (цитаты далее в тексте — его). В одном из своих путешествий Иван познакомился с девушкой (попросил не называть имя). На фоне общих увлечений между ними завязался роман, который закончился свадьбой. «Сначала мы исследовали просторы России, а затем начали открывать для себя страны бывшего СССР. Побывали в Казахстане и Грузии, осваивали все новые зарубежные направления. Порой мы отправлялись в страны всего на пару недель, а иногда задерживались и на несколько месяцев. Возможность работать удаленно дает мне невероятную свободу: не нужно привязываться к офису, и все, что требуется для работы, — это интернет и ноутбук». Иван с супругой часто путешествовали на велосипедах (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пять лет назад у пары родилась дочка. Как только малышка немного подросла, родители начали брать ее с собой в поездки. Несколько месяцев назад Иван вместе с женой и дочерью уехал в Хорватию. По его словам, они планировали провести там пару недель, но этого времени оказалось недостаточно, чтобы увидеть всю страну. «Природа Хорватии произвела на нас неизгладимое впечатление. Здесь удивительным образом гармонируют старинные постройки с современными зданиями. Прекрасен и климат — благодаря гористой местности он мягкий и комфортный». В роковой день — 14 мая — стояла жаркая погода. Иван завершил работу над одним из своих проектов и решил прочистить вентиляцию. В Хорватии обычно жители сами занимаются такими делами. Поднимаясь на крышу, он не учел возможные риски и внезапно рухнул вниз. «Приземлился я крайне неудачно. Сломал позвоночник и получил серьезную травму на уровне грудного отдела». Природные пейзажи Хорватии произвели на уральца неизгладимое впечатление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Медпомощь прибыла быстро, и врачи сделали все возможное, чтобы спасти его. Затем была сложная операция. Однако восстановить полную подвижность не удалось. К тому же страховка не покрывала дорогостоящее лечение. Поэтому иностранные медики решили транспортировать пациента в Екатеринбург. «К сожалению, я стал полностью лежачим, лишился способности двигать хоть какой-то частью тела. Медики сказали, что нужна еще как минимум одна операция и реабилитация». Ивана доставили в один из свердловских госпиталей. Врачи подтвердили необходимость еще одной операции на позвоночнике, но решили не рисковать, отложив ее на ноябрь. При этом парню поставили задачу. «Мне сказали, что, чем быстрее я начну двигаться, тем лучше будут результаты после операции. Я понял, что выбора на самом деле нет. Важно было принять этот совет и действовать. Я решил не откладывать и начал искать профильный медцентр». Хорватские хирурги провели Ивану сложнейшую операцию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Через знакомых Иван узнал о клинике доктора Волковой и записался на прием. «Меня поразило, с каким вниманием и заботой ко мне отнеслись. Врачи задавали множество вопросов, детально осмотрели меня и составили индивидуальный курс реабилитации, который мог бы помочь мне восстановиться. Профессионализм врачей и их убежденность в том, что многое зависит от моего стремления к выздоровлению, вселили в меня уверенность и желание изменить свою жизнь». В беседе с URA.RU врач клиники Ирина Волкова отметила, что пациент выполняет все рекомендации. «Иван поступил к нам 6 августа в крайне тяжелом состоянии. Спустя два месяца интенсивной реабилитации мы стали свидетелями впечатляющих результатов. Успех зачастую скрывается в деталях: важно вовремя их распознать и сделать все возможное для достижения цели. И хотя на ответ от организма иногда приходится ждать долго, в случае Ивана количество приложенных усилий превратилось в качественные изменения — сегодня он снова может ходить, но пока только с поддержкой», — отметила невролог. Иван активно тренируется, чтобы как можно скорее встать на ноги Фото: Размик Закарян © URA.RU Операция, к которой сейчас готовится Иван, должна помочь укрепить спину. Он проводит несколько часов каждый день на специализированных тренажерах, однако наибольшее удовольствие получает от ходьбы на беговой дорожке. А еще мечтает снова вернуться к любимой работе, семье и путешествиям. «Я часто думаю о своей дочери и жене. Мне представляется, как мы вместе гуляем по улицам города, смеемся и радуемся простым моментам. Я искренне верю, что вскоре смогу заново сесть на велосипед, чтобы продолжить свои путешествия по городам и странам, открывая для себя новые горизонты». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

IT-специалист Иван Т. в 35 лет начинает свою жизнь с чистого листа после трагедии, которая произошла с ним 14 мая: парень упал с крыши трехэтажного дома в Хорватии. Первую помощь оказали местные врачи, а потом лежачего Ивана отправили в родной Екатеринбург. О главной мечте уральца, который заново учится жить, — в материале URA.RU. Иван (в связи с профессиональной деятельностью героя публикации, его личные данные и внешность агентство не раскрывает) с начальной школы проявлял особый интерес к математике. Родители всячески старались поддерживать сына в изучении этого сложного для большинства школьников предмета. И уже в старших классах Иван понимал, чем займется в дальнейшем. В 2012-м он поступил на отделение высокопроизводительных компьютерных технологий. В студенчестве Иван начал увлекаться турингом (путешествия на велосипеде). «Поездки не только позволили мне приобрести новых друзей и единомышленников, но и превратились в настоящую страсть», — делится Иван (цитаты далее в тексте — его). В одном из своих путешествий Иван познакомился с девушкой (попросил не называть имя). На фоне общих увлечений между ними завязался роман, который закончился свадьбой. «Сначала мы исследовали просторы России, а затем начали открывать для себя страны бывшего СССР. Побывали в Казахстане и Грузии, осваивали все новые зарубежные направления. Порой мы отправлялись в страны всего на пару недель, а иногда задерживались и на несколько месяцев. Возможность работать удаленно дает мне невероятную свободу: не нужно привязываться к офису, и все, что требуется для работы, — это интернет и ноутбук». Пять лет назад у пары родилась дочка. Как только малышка немного подросла, родители начали брать ее с собой в поездки. Несколько месяцев назад Иван вместе с женой и дочерью уехал в Хорватию. По его словам, они планировали провести там пару недель, но этого времени оказалось недостаточно, чтобы увидеть всю страну. «Природа Хорватии произвела на нас неизгладимое впечатление. Здесь удивительным образом гармонируют старинные постройки с современными зданиями. Прекрасен и климат — благодаря гористой местности он мягкий и комфортный». В роковой день — 14 мая — стояла жаркая погода. Иван завершил работу над одним из своих проектов и решил прочистить вентиляцию. В Хорватии обычно жители сами занимаются такими делами. Поднимаясь на крышу, он не учел возможные риски и внезапно рухнул вниз. «Приземлился я крайне неудачно. Сломал позвоночник и получил серьезную травму на уровне грудного отдела». Медпомощь прибыла быстро, и врачи сделали все возможное, чтобы спасти его. Затем была сложная операция. Однако восстановить полную подвижность не удалось. К тому же страховка не покрывала дорогостоящее лечение. Поэтому иностранные медики решили транспортировать пациента в Екатеринбург. «К сожалению, я стал полностью лежачим, лишился способности двигать хоть какой-то частью тела. Медики сказали, что нужна еще как минимум одна операция и реабилитация». Ивана доставили в один из свердловских госпиталей. Врачи подтвердили необходимость еще одной операции на позвоночнике, но решили не рисковать, отложив ее на ноябрь. При этом парню поставили задачу. «Мне сказали, что, чем быстрее я начну двигаться, тем лучше будут результаты после операции. Я понял, что выбора на самом деле нет. Важно было принять этот совет и действовать. Я решил не откладывать и начал искать профильный медцентр». Через знакомых Иван узнал о клинике доктора Волковой и записался на прием. «Меня поразило, с каким вниманием и заботой ко мне отнеслись. Врачи задавали множество вопросов, детально осмотрели меня и составили индивидуальный курс реабилитации, который мог бы помочь мне восстановиться. Профессионализм врачей и их убежденность в том, что многое зависит от моего стремления к выздоровлению, вселили в меня уверенность и желание изменить свою жизнь». В беседе с URA.RU врач клиники Ирина Волкова отметила, что пациент выполняет все рекомендации. «Иван поступил к нам 6 августа в крайне тяжелом состоянии. Спустя два месяца интенсивной реабилитации мы стали свидетелями впечатляющих результатов. Успех зачастую скрывается в деталях: важно вовремя их распознать и сделать все возможное для достижения цели. И хотя на ответ от организма иногда приходится ждать долго, в случае Ивана количество приложенных усилий превратилось в качественные изменения — сегодня он снова может ходить, но пока только с поддержкой», — отметила невролог. Операция, к которой сейчас готовится Иван, должна помочь укрепить спину. Он проводит несколько часов каждый день на специализированных тренажерах, однако наибольшее удовольствие получает от ходьбы на беговой дорожке. А еще мечтает снова вернуться к любимой работе, семье и путешествиям. «Я часто думаю о своей дочери и жене. Мне представляется, как мы вместе гуляем по улицам города, смеемся и радуемся простым моментам. Я искренне верю, что вскоре смогу заново сесть на велосипед, чтобы продолжить свои путешествия по городам и странам, открывая для себя новые горизонты».