Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, произошедшую в Южной Корее. Зампред считает, что ныне действующий глава республики должен покинуть свой пост, потому что он «слабак».
«Президент Южной Кореи Юн Сок Ель должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Изменник. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Кроме того, Дмитрий Медведев прокомментировал работу лидеров других государств. По его словам, президент Франции Макрон «не справился с правительственным кризисом и должен уйти». «Слабак», — пишет зампред Совета безопасности. А президент Грузии Саломе Зурабишвили должна сложить полномочия после того, как истечет срок.
«Президент Грузии Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна», — пишет Дмитрий Медведев. Так же он высказался в адрес главы Украины. Медведев считает, что «коЗеленский» также «должен исчезнуть».
«Просроченный нелегитимный президент б.Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман», — резюмировал Дмитрий Медведев в социальных сетях.
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