Жители Металлургического района Челябинска напуганы возможным строительством лакокрасочного завода под окнами домов около ДК Металлургов. Об этом горожане рассказали журналистам.
«Не хочу лакокрасочное производство у себя под окнами. Владеет территорией производство, которое как раз занимается производством лакокрасочных материалов. Даже если они не поставят здесь производство, а поставят склад — это высокий класс пожароопасности», — рассказали жители Металлургического района Челябинска журналистам «31 канала».
О возможном строительстве лакокрасочного производства около ДК Металлургов между улицей Ярослава Гашека и шоссе Металлургов люди узнали от рабочих. Рабочие пришли на место с бензопилами, чтобы убрать деревья.
В администрации Челябинска подтвердили, что территорией владеет торговый дом «Эклир». Компания занимается производством строительных красок, лака и эмали. Но разрешение на вырубку деревьев и строительство производства компании не давали.
«На данном земельном участке строительство новых и реконструкция существующих объектов капитального строительства не предусмотрена. Разрешение на снос зеленых насаждений ООО ТД „Эклир“, в том числе по адресу: улица Ярослава Гашека, дом 17 управлением экологии не выдавалось», — пояснили в мэрии.
Со слов жителей района, данная территория является защитной зоной Челябинского металлургического комбината. «Челябинск имеет достаточно зон, где можно разместить промышленное производство. Делать это под окнами у людей — преступно», — говорят жители.
Журналисты пытались связаться с директором предприятия Олегом Жуковым. Но по телефону сотрудники компании несколько раз ответили, что его нет на рабочем месте.
Редакция URA.RU направила запрос в ОО ТД «Эклир». Ответ будет опубликован после получения.
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