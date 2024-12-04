Жители района в Челябинске напуганы возможным строительством завода под окнами. Видео

05 декабря 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Вырубка деревьев возле ДК Металлургов напугала жителей Челябинска (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Жители Металлургического района Челябинска напуганы возможным строительством лакокрасочного завода под окнами домов около ДК Металлургов. Об этом горожане рассказали журналистам. «Не хочу лакокрасочное производство у себя под окнами. Владеет территорией производство, которое как раз занимается производством лакокрасочных материалов. Даже если они не поставят здесь производство, а поставят склад — это высокий класс пожароопасности», — рассказали жители Металлургического района Челябинска журналистам «31 канала». О возможном строительстве лакокрасочного производства около ДК Металлургов между улицей Ярослава Гашека и шоссе Металлургов люди узнали от рабочих. Рабочие пришли на место с бензопилами, чтобы убрать деревья. В администрации Челябинска подтвердили, что территорией владеет торговый дом «Эклир». Компания занимается производством строительных красок, лака и эмали. Но разрешение на вырубку деревьев и строительство производства компании не давали. «На данном земельном участке строительство новых и реконструкция существующих объектов капитального строительства не предусмотрена. Разрешение на снос зеленых насаждений ООО ТД „Эклир“, в том числе по адресу: улица Ярослава Гашека, дом 17 управлением экологии не выдавалось», — пояснили в мэрии. Со слов жителей района, данная территория является защитной зоной Челябинского металлургического комбината. «Челябинск имеет достаточно зон, где можно разместить промышленное производство. Делать это под окнами у людей — преступно», — говорят жители. Журналисты пытались связаться с директором предприятия Олегом Жуковым. Но по телефону сотрудники компании несколько раз ответили, что его нет на рабочем месте. Редакция URA.RU направила запрос в ОО ТД «Эклир». Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Металлургического района Челябинска напуганы возможным строительством лакокрасочного завода под окнами домов около ДК Металлургов. Об этом горожане рассказали журналистам. «Не хочу лакокрасочное производство у себя под окнами. Владеет территорией производство, которое как раз занимается производством лакокрасочных материалов. Даже если они не поставят здесь производство, а поставят склад — это высокий класс пожароопасности», — рассказали жители Металлургического района Челябинска журналистам «31 канала». О возможном строительстве лакокрасочного производства около ДК Металлургов между улицей Ярослава Гашека и шоссе Металлургов люди узнали от рабочих. Рабочие пришли на место с бензопилами, чтобы убрать деревья. В администрации Челябинска подтвердили, что территорией владеет торговый дом «Эклир». Компания занимается производством строительных красок, лака и эмали. Но разрешение на вырубку деревьев и строительство производства компании не давали. «На данном земельном участке строительство новых и реконструкция существующих объектов капитального строительства не предусмотрена. Разрешение на снос зеленых насаждений ООО ТД „Эклир“, в том числе по адресу: улица Ярослава Гашека, дом 17 управлением экологии не выдавалось», — пояснили в мэрии. Со слов жителей района, данная территория является защитной зоной Челябинского металлургического комбината. «Челябинск имеет достаточно зон, где можно разместить промышленное производство. Делать это под окнами у людей — преступно», — говорят жители. Журналисты пытались связаться с директором предприятия Олегом Жуковым. Но по телефону сотрудники компании несколько раз ответили, что его нет на рабочем месте. Редакция URA.RU направила запрос в ОО ТД «Эклир». Ответ будет опубликован после получения.