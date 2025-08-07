«До 62 тысяч рублей»: челябинский «Трактор» повысил стоимость абонементов на предстоящий сезон

Челябинский «Трактор» презентовал билетную программу на предстоящий сезон, согласно которой стоимость абонементов начинается от 17 020 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте клуба.
«Стоимость абонемента на игры челябинского „Трактора“ начинается от 17 020 рублей на сектор В2. На фанатский сектор — А — 27 210 рублей. Самый дорогой абонемент обойдется в 62 020 рублей на секторы D2 и D3», — говорится в данных таблице, размещенной на сайте клуба. Стоимость абонементов выросла примерно на три тысячи в сравнении с прошлым сезоном.
Продажи абонементов начинаются с 11 августа. Купит их можно только на сайте клуба и на билетном портале Яндекс Афиша.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ХК «Трактор». Ответ будет опубликован после получения.
