Челябинец написал сценарий для нового сериала про Кузю из сериала «Универ»

Уроженец Челябинска Антон Колбасов написал сценарий нового сериала «Кузя. Путь к успеху» во вселенной «Универа». Кроме того, генпродюсером проекта также стал челябинец Вячеслав Дусмухаметов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ, проект будет состоять из 15 серий, а главную роль вновь исполнит актер Виталий Гогунский.
«Идея сериала „Кузя. Путь к успеху“ рождалась постепенно. Сначала мы просто вернули Эдуарда Кузьмина в сериал „Универ. 13 лет спустя“, уже в образе пельменного короля-миллиардера, владельца огромной империи. Но прямо на съемочной площадке у меня возник вопрос, который, уверен, появился и у зрителей: как обычный деревенский парень Кузя стал таким успешным бизнесменом? И тогда пришла идея рассказать эту историю — о том, как Кузя уехал из общежития, вернулся в родную Агаповку и как именно складывался его путь к успеху», — поделился Колбасов.
Колбасов отметил, что образ Кузи остается актуальным с 2008 года, в отличие от персонажа Лабубы, который, по его мнению, уже утратил популярность. Зрители увидят классического Кузю — наивного, доброго и смешного, каким его запомнили по «Универу», но только в формате мокьюментари. Персонажи сериала будут вспоминать события, спорить и преувеличивать.
Сюжет расскажет о возвращении Кузи в родную Агаповку, где он возглавит колхоз и столкнется с интригами бизнесмена, планирующего продать земли под трассу. Параллельно будет развиваться любовная линия между героем, соседкой Верой и дочерью антагониста Дашей.
«Что у Кузи будет такая насыщенная судьба — я, честно говоря, не мог предположить. В 2012 году у меня были намерения закончить сниматься в „Универе“, но постоянные просьбы зрителей изменили мое решение. Конечно, предложение сыграть Кузю уже в новой роли, такого, знаете, Эдуарда Васильевича — это интересно. Я уже прочитал первые серии — на бумаге это очень смешно. Потому что это все родное, деревенское, очень теплое. И мне самому не терпится посмотреть, что из этого выйдет», — отметил Гогунский.
