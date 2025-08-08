В Челябинске составили рейтинг самых редких и дорогих кошек. В топ-5 лидеров вошли бенгальские котята, кошки ориентальной породы, мейн-куны, а также донские сфинксы и абиссинские котята. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».
«На первом месте в рейтинге бенгальские котята. Эта порода выведена в 1963 году в США. Она получилась благодаря скрещиванию домашней и дикой азиатской леопардовой кошки. Многие представители этой породы, в отличие от других из семейства кошачьих, обожают водные процедуры», — сообщили пресс-службе.
На втором месте в рейтинге — кошки ориентальной породы. Они были выведены в Великобритании в XX веке путем скрещивания сиамских кошек с другими короткошерстными. Это изящные и элегантные кошки с тонким телосложением и характерным удлиненным силуэтом, которые могут стать отличным компаньоном, так как известны своей активностью, любопытством и общительностью — они очень привязываются к своим хозяевам и любят участвовать во всех домашних делах.
Третье место в рейтинге занимают мейн-куны. Они раньше жили на американских фермах и спасали урожай от грызунов, а сейчас готовы радовать жителей Челябинска. Эти кошки очень привязываются к своим хозяевам, но их характер достаточно независимый: они сохраняют свою индивидуальность и не будут навязчивы в проявлении своей нежности.
Также достаточно редкая в Челябинске порода — донские сфинксы. По их внешнему виду может показаться, что они — обитатели далекого Египта, но по названию породы ясно, что вывели их в Ростове-на-Дону.
История породы началась в феврале 1986 года, на улице подобрали раненую кошку, а позже у нее появилась необычная лысина на спине. Через четыре года она родила трех котят от европейского короткошерстного кота — одного из помета стали считать основателем новой породы.
Также в топ-5 вошли абиссинские котята — порода считается одной из старейших, хотя точное происхождение остается предметом споров. Существуют версии, связывающие ее с кошками Древнего Египта и дикими африканскими кошками. Среди абиссинских кошек самым распространенным считается окрас дикого типа — насыщенный и яркий, напоминающий природный мех африканских диких кошек.
