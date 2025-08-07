Текслер дал старт новому проекту «Команда губернатора Челябинской области»

Алексей Текслер объявил о старте нового регионального проекта «Команда губернатора Челябинской области: главы муниципалитетов». Об этом Текслер заявил на семинаре «Лучшие практики коммуникации власти и населения», который стал первым мероприятием нового проекта.
«Проект ориентирован на глав муниципальных образований, и его основная задача — помочь наладить обмен опытом, улучшить межмуниципальное взаимодействие, сформировать крепкую управленческую команду, где каждый работает и для развития своего муниципалитета, и для развития региона и страны в целом. Я рассматриваю каждого из вас как члена команды Челябинской области, своей команды, важно, чтобы мы с вами работали вместе на общий результат», — отметил Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона в telegram-канале.
Первым мероприятием проекта стал семинар «Лучшие практики коммуникации власти и населения». Спикерами выступят президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. На семинаре главам расскажут о коммуникации власти и общества. Текслер выразил надежду, что семинар станет началом долгосрочного и востребованного проекта, который принесет реальную пользу для всех участников.
