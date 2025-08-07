В челябинском «Тракторе» объяснили, почему повысили цены на абонементы на сезон 2025/2026

Значительный рост цен на абонементы на сезон 2025/2026 на игры челябинского «Трактор» обусловлен спросом, который в прошлом сезоне в десятки раз превышал предложение, а также общей рыночной ситуацией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.
«Рост цен обусловлен несколькими вещами: спросом на домашние матчи „Трактора“, который в прошлом сезоне в десятки раз превышал предложение, а также общей рыночной ситуацией. Если касаться ценовой политики клубов КХЛ в целом, то здесь „Трактор“ находится чуть выше середины, принимая во внимание тот факт, что команда за последние два года повторила лучший результат в своей истории», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.
Хоккейный клуб ранее презентовал билетную программу на предстоящий сезон. Согласно ей стоимость абонементов значительно увеличилась и начинается от 17 020 рублей. Самый дорогой абонемент обойдется в 62 020 рублей.
Челябинский «Трактор» в минувшем сезоне завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ. Клуб смог повторить достижение 2013 года, когда также завоевал «серебро».
