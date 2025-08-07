Челябинский депутат Госдумы Лантратова помогла бойцу СВО с операцией в госпитале Бурденко

Участник спецоперации на Украине направлен на срочную операцию после обращения к депутату Госдумы Яне Лантратовой. В федеральном парламенте она представляет Челябинскую область.
«Ко мне обратилась мать военнослужащего, который проходил лечение в военном госпитале в Симферополе. Сын получил травму, прошел часть реабилитации, но врачи сочли, что ему срочно требуется оперативное лечение, которое сложно провести в условиях местного госпиталя», — пояснила URA.RU Лантратова. Женщина просила ее помочь с переводом сына в один из ведущих военных медицинских центров — Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.
«После моего обращения от Минобороны пришел ответ, где говорится, что военнослужащему уже проводится реабилитация в медорганизациях Южного военного округа. Вместе с тем имеются показания к оперативному лечению, даны указания о переводе бойца в госпиталь имени Бурденко», — заключила Лантратова.
