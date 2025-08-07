07 августа 2025

Челябинский депутат Госдумы Лантратова помогла бойцу СВО с операцией в госпитале Бурденко

Участник боев на Украине переведен в госпиталь после обращения к Яне Лантратовой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яна Лантратова не в первый раз помогает участникам СВО и их семьям
Яна Лантратова не в первый раз помогает участникам СВО и их семьям Фото:

Участник спецоперации на Украине направлен на срочную операцию после обращения к депутату Госдумы Яне Лантратовой. В федеральном парламенте она представляет Челябинскую область.

«Ко мне обратилась мать военнослужащего, который проходил лечение в военном госпитале в Симферополе. Сын получил травму, прошел часть реабилитации, но врачи сочли, что ему срочно требуется оперативное лечение, которое сложно провести в условиях местного госпиталя», — пояснила URA.RU Лантратова. Женщина просила ее помочь с переводом сына в один из ведущих военных медицинских центров — Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

«После моего обращения от Минобороны пришел ответ, где говорится, что военнослужащему уже проводится реабилитация в медорганизациях Южного военного округа. Вместе с тем имеются показания к оперативному лечению, даны указания о переводе бойца в госпиталь имени Бурденко», — заключила Лантратова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник спецоперации на Украине направлен на срочную операцию после обращения к депутату Госдумы Яне Лантратовой. В федеральном парламенте она представляет Челябинскую область. «Ко мне обратилась мать военнослужащего, который проходил лечение в военном госпитале в Симферополе. Сын получил травму, прошел часть реабилитации, но врачи сочли, что ему срочно требуется оперативное лечение, которое сложно провести в условиях местного госпиталя», — пояснила URA.RU Лантратова. Женщина просила ее помочь с переводом сына в один из ведущих военных медицинских центров — Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. «После моего обращения от Минобороны пришел ответ, где говорится, что военнослужащему уже проводится реабилитация в медорганизациях Южного военного округа. Вместе с тем имеются показания к оперативному лечению, даны указания о переводе бойца в госпиталь имени Бурденко», — заключила Лантратова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...