В мэрии Магнитогорска объяснили, почему на улице Магнитной образовалось «море» и утонули машины

Причиной огромной лужи, в которой утонули машины на улице Магнитной в Магнитогорске Челябинской области, стали интенсивные осадки и попадание мусора в ливневую канализацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«В Магнитогорске за ночь выпало 14,6 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы. На улице Магнитной есть ливневая канализация, ее очистка проводится в плановом режиме, однако при интенсивных осадках в систему может попадать бросовый мусор, что может создавать дополнительную нагрузку», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Городские службы работали в усиленном режиме. Сейчас вся вода отведена. Специальные службы продолжают контролировать ситуацию и готовы к оперативному реагированию в случае, если погода ухудшится, добавили в мэрии.
Жители Магнитогорска ранее пожаловались на затопленную после дождя улицу Магнитна. Из-за скопившейся воды автомобили не смогли проехать по дороге, некоторые застряли на участке, рассказали очевидцы.
