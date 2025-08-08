В мэрии Магнитогорска объяснили, почему на улице Магнитной образовалось «море» и утонули машины

Улицу Магнитная в Магнитогорске затопило из-за интенсивных осадков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливневая канализация на затопленной улице есть и регулярно обслуживается
Ливневая канализация на затопленной улице есть и регулярно обслуживается Фото:

Причиной огромной лужи, в которой утонули машины на улице Магнитной в Магнитогорске Челябинской области, стали интенсивные осадки и попадание мусора в ливневую канализацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. 

«В Магнитогорске за ночь выпало 14,6 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы. На улице Магнитной есть ливневая канализация, ее очистка проводится в плановом режиме, однако при интенсивных осадках в систему может попадать бросовый мусор, что может создавать дополнительную нагрузку», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Магнитогорска. 

Городские службы работали в усиленном режиме. Сейчас вся вода отведена. Специальные службы продолжают контролировать ситуацию и готовы к оперативному реагированию в случае, если погода ухудшится, добавили в мэрии. 

Жители Магнитогорска ранее пожаловались на затопленную после дождя улицу Магнитна. Из-за скопившейся воды автомобили не смогли проехать по дороге, некоторые застряли на участке, рассказали очевидцы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной огромной лужи, в которой утонули машины на улице Магнитной в Магнитогорске Челябинской области, стали интенсивные осадки и попадание мусора в ливневую канализацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.  «В Магнитогорске за ночь выпало 14,6 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы. На улице Магнитной есть ливневая канализация, ее очистка проводится в плановом режиме, однако при интенсивных осадках в систему может попадать бросовый мусор, что может создавать дополнительную нагрузку», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Магнитогорска.  Городские службы работали в усиленном режиме. Сейчас вся вода отведена. Специальные службы продолжают контролировать ситуацию и готовы к оперативному реагированию в случае, если погода ухудшится, добавили в мэрии.  Жители Магнитогорска ранее пожаловались на затопленную после дождя улицу Магнитна. Из-за скопившейся воды автомобили не смогли проехать по дороге, некоторые застряли на участке, рассказали очевидцы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...