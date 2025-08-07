В Магнитогорске Челябинской области из-за дождя затопило проезд по улице Магнитная. Из-за скопившейся воды автомобили не смогли проехать по дороге, некоторые застряли на участке, сообщили очевидцы.
«Спасибо огромное, что вытащили из моря на Магнитной», — написали пассажиры застрявшей в воде после дождя машины. К посту они приложили видео, на котором показано, что вода затопила дорогу и дошла до верха трамвайных рельсов, но общественный транспорт движение по ним продолжил.
Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Магнитогорска. Ответ будет опубликован после получения.
