04 декабря 2024

Окончены поиски пропавших женщины и ребенка в Перми

Пропавшие два дня назад женщина и ребенок в Перми найдены живыми
© Служба новостей «URA.RU»
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Об окончании поисков женщины и ребенка заявили волонтеры
Об окончании поисков женщины и ребенка заявили волонтеры Фото:

Пропавшие два дня назад в Перми женщина и ребенок найдены. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

«Поиски 42-летней женщины и 6-летнего мальчика окончены. Они живы», — уточнили в поисковом отряде.

Пермячка и ребенок перестали выходить на связь 3 декабря. Последний раз их видели в Свердловском районе Перми. Спустя два дня стало известно, что с ними все хорошо.

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Пропавшие два дня назад в Перми женщина и ребенок найдены. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. «Поиски 42-летней женщины и 6-летнего мальчика окончены. Они живы», — уточнили в поисковом отряде. Пермячка и ребенок перестали выходить на связь 3 декабря. Последний раз их видели в Свердловском районе Перми. Спустя два дня стало известно, что с ними все хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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