Окончены поиски пропавших женщины и ребенка в Перми

Об окончании поисков женщины и ребенка заявили волонтеры
Пропавшие два дня назад в Перми женщина и ребенок найдены. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.
«Поиски 42-летней женщины и 6-летнего мальчика окончены. Они живы», — уточнили в поисковом отряде.
Пермячка и ребенок перестали выходить на связь 3 декабря. Последний раз их видели в Свердловском районе Перми. Спустя два дня стало известно, что с ними все хорошо.
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