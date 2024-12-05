Челябинский экс-замминистра Бахаев проведет в СИЗО еще полгода

05 декабря 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Антон Бахаев останется за Фото: Алексей Самаев © URA.RU Центральный райсуд Челябинска оставил в СИЗО бывшего замминистра экономического развития региона Антона Бахаева, обвиняемого в коррупции и мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Начало заседание немного затянулось (скорее всего из-за этапирования Бахаева). Во время установления личностей подсудимых выяснилось, что и Бахаев и Смирнов имеют хронические заболевания, но могут принимать участие в заседании суда. Адвокаты Бахаева заявил ходатайство об изменении ее подзащитному меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Они аргументировала это тем, что ранее ее клиент на протяжении более полутора лет находился под домашним арестом, и ни разу не нарушил наложенные судом ограничения. Также она сослалась на состояние здоровья экс-замминистра, наличие у него на иждивении несовершеннолетних Детей, родителей-пенсионеров. «Бахаев останется в СИЗО до мая 2025 года, суд не стал менять вынесенное решение о мере пресечения. Его подельник, экс-депутат Центрального райсовета Михаил Смирнов, останется на свободе, поскольку ранее получил условный срок». — сообщил корреспондент агентства. Также на первом заседании сторона защиты ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. По их мнению, обвинительное заключение было составлено с грубыми нарушениями и существенно противоречит совокупности доказательств по делу. Суд начал рассматривать дело Бахаева и Смирнова уже в третий раз. Первое рассмотрение закончилось самоотводом судьи. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать с начала. Со второй попытки чиновника и депутата признали виновными: Бахаев получил четыре года колонии, Смирнов отделался условным сроком. Прокуратура оспорила данное решение. Защита также подала встречную жалобу. При этом процесс передачи материалов в суд затянулся, и приговор Бахаеву и Смирнову вступил в силу. Но сроки подачи жалоб и представлений были оспорены, дело же дошло до кассации, которая вернула дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Бахаев был задержан в июле 2018 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Примерно через полгода под следствие по этому же делу попал Смирнов. Выяснилось, что мужчины действовали сообща. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска оставил в СИЗО бывшего замминистра экономического развития региона Антона Бахаева, обвиняемого в коррупции и мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Начало заседание немного затянулось (скорее всего из-за этапирования Бахаева). Во время установления личностей подсудимых выяснилось, что и Бахаев и Смирнов имеют хронические заболевания, но могут принимать участие в заседании суда. Адвокаты Бахаева заявил ходатайство об изменении ее подзащитному меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Они аргументировала это тем, что ранее ее клиент на протяжении более полутора лет находился под домашним арестом, и ни разу не нарушил наложенные судом ограничения. Также она сослалась на состояние здоровья экс-замминистра, наличие у него на иждивении несовершеннолетних Детей, родителей-пенсионеров. «Бахаев останется в СИЗО до мая 2025 года, суд не стал менять вынесенное решение о мере пресечения. Его подельник, экс-депутат Центрального райсовета Михаил Смирнов, останется на свободе, поскольку ранее получил условный срок». — сообщил корреспондент агентства. Также на первом заседании сторона защиты ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. По их мнению, обвинительное заключение было составлено с грубыми нарушениями и существенно противоречит совокупности доказательств по делу. Суд начал рассматривать дело Бахаева и Смирнова уже в третий раз. Первое рассмотрение закончилось самоотводом судьи. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать с начала. Со второй попытки чиновника и депутата признали виновными: Бахаев получил четыре года колонии, Смирнов отделался условным сроком. Прокуратура оспорила данное решение. Защита также подала встречную жалобу. При этом процесс передачи материалов в суд затянулся, и приговор Бахаеву и Смирнову вступил в силу. Но сроки подачи жалоб и представлений были оспорены, дело же дошло до кассации, которая вернула дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Бахаев был задержан в июле 2018 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Примерно через полгода под следствие по этому же делу попал Смирнов. Выяснилось, что мужчины действовали сообща.