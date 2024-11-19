Суд в Челябинске в третий раз рассмотрит дело экс-замминистра Бахаева

Центральный райсуд Челябинска в третий раз рассмотрит дело бывшего замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова, обвиняемых в коррупции и мошенничестве. Материалы поступили в суд, сообщили URA.RU в его пресс-службе.
«Материалы поступили в Центральный райсуд из кассационной инстанции», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Решение по делу еще не принято.
Согласно базе данных суда, материалы поступили в суд еще 13 ноября. Сейчас они находятся у судьи. Кстати, судить бывших замминистра и депутата будет председатель суда Денис Лекарь.
Первое рассмотрение дела Бахаева и Смирнова в Центральном райсуде закончилось самоотводом судьи. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать с начала. Со второй попытки чиновника и депутата признали виновными: Бахаев получил четыре года колонии, Смирнов отделался условным сроком.
Прокуратура оспорила данное решение. Защита также подала встречную жалобу. При этом процесс передачи материалов в суд затянулся, и приговор Бахаеву и Смирнову вступил в силу. Но сроки подачи жалоб и представлений были оспорены, дело же дошло до кассации, которая вернула дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.
Бахаев был задержан в июле 2018 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Примерно через полгода под следствие по этому же делу попал Смирнов. Выяснилось, что мужчины действовали сообща, в деле же появилась коррупционная составляющая.
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