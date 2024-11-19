19 ноября 2024

Суд в Челябинске в третий раз рассмотрит дело экс-замминистра Бахаева

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову в суде Центрального района. Челябинск, бахаев антон, смирнов михаил
Дело Антона Бахаева (слева) и Михаила Смирнова (справа) в третий раз рассмотрят в Центральном райсуде Челябинска Фото:

Центральный райсуд Челябинска в третий раз рассмотрит дело бывшего замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова, обвиняемых в коррупции и мошенничестве. Материалы поступили в суд, сообщили URA.RU в его пресс-службе.

«Материалы поступили в Центральный райсуд из кассационной инстанции», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Решение по делу еще не принято.

Согласно базе данных суда, материалы поступили в суд еще 13 ноября. Сейчас они находятся у судьи. Кстати, судить бывших замминистра и депутата будет председатель суда Денис Лекарь.

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Первое рассмотрение дела Бахаева и Смирнова в Центральном райсуде закончилось самоотводом судьи. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать с начала. Со второй попытки чиновника и депутата признали виновными: Бахаев получил четыре года колонии, Смирнов отделался условным сроком.

Прокуратура оспорила данное решение. Защита также подала встречную жалобу. При этом процесс передачи материалов в суд затянулся, и приговор Бахаеву и Смирнову вступил в силу. Но сроки подачи жалоб и представлений были оспорены, дело же дошло до кассации, которая вернула дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Бахаев был задержан в июле 2018 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Примерно через полгода под следствие по этому же делу попал Смирнов. Выяснилось, что мужчины действовали сообща, в деле же появилась коррупционная составляющая.

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Центральный райсуд Челябинска в третий раз рассмотрит дело бывшего замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова, обвиняемых в коррупции и мошенничестве. Материалы поступили в суд, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Материалы поступили в Центральный райсуд из кассационной инстанции», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Решение по делу еще не принято. Согласно базе данных суда, материалы поступили в суд еще 13 ноября. Сейчас они находятся у судьи. Кстати, судить бывших замминистра и депутата будет председатель суда Денис Лекарь. Первое рассмотрение дела Бахаева и Смирнова в Центральном райсуде закончилось самоотводом судьи. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать с начала. Со второй попытки чиновника и депутата признали виновными: Бахаев получил четыре года колонии, Смирнов отделался условным сроком. Прокуратура оспорила данное решение. Защита также подала встречную жалобу. При этом процесс передачи материалов в суд затянулся, и приговор Бахаеву и Смирнову вступил в силу. Но сроки подачи жалоб и представлений были оспорены, дело же дошло до кассации, которая вернула дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Бахаев был задержан в июле 2018 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Примерно через полгода под следствие по этому же делу попал Смирнов. Выяснилось, что мужчины действовали сообща, в деле же появилась коррупционная составляющая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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