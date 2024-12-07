В Британии восхитились рестораном дочери Кадырова на проспекте Путина

The Sunday Times: в Грозном есть корейский ресторан дочери Кадырова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан на проспекте Путина в Грозном, вероятно, принадлежит Айшат Кадыровой
Ресторан на проспекте Путина в Грозном, вероятно, принадлежит Айшат Кадыровой Фото:

В британской газете The Sunday Times восхитились рестораном, который, вероятно, принадлежит дочери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Айшат. Заведение расположено в Грозном на проспекте Путина и посвящено южнокорейской поп-культуре.

«В центре чеченской столицы Грозного, на проспекте Путина, в торговом центре находится шикарный ресторан, посвященный южнокорейской поп-культуре. Он принадлежит, скорее всего, Айшат Кадыровой», — говорится в материале газеты.

В заведении предлагаются халяльные блюда корейской кухни. Также в ресторане звучит музыка K-pop и транслируются корейские сериалы.

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В британской газете The Sunday Times восхитились рестораном, который, вероятно, принадлежит дочери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Айшат. Заведение расположено в Грозном на проспекте Путина и посвящено южнокорейской поп-культуре. «В центре чеченской столицы Грозного, на проспекте Путина, в торговом центре находится шикарный ресторан, посвященный южнокорейской поп-культуре. Он принадлежит, скорее всего, Айшат Кадыровой», — говорится в материале газеты. В заведении предлагаются халяльные блюда корейской кухни. Также в ресторане звучит музыка K-pop и транслируются корейские сериалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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