В Британии восхитились рестораном дочери Кадырова на проспекте Путина

В британской газете The Sunday Times восхитились рестораном, который, вероятно, принадлежит дочери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Айшат. Заведение расположено в Грозном на проспекте Путина и посвящено южнокорейской поп-культуре.
«В центре чеченской столицы Грозного, на проспекте Путина, в торговом центре находится шикарный ресторан, посвященный южнокорейской поп-культуре. Он принадлежит, скорее всего, Айшат Кадыровой», — говорится в материале газеты.
В заведении предлагаются халяльные блюда корейской кухни. Также в ресторане звучит музыка K-pop и транслируются корейские сериалы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.