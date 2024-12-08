ABC: Байден поспешил выделить Украине миллиард долларов, пока Трамп в Париже

Нынешний американский лидер Джо Байден выделил Украине очередной пакет помощи, пока избранный президент США Дональд Трамп отсутствует в стране. Об этом сообщил телеканал ABC. Отмечается, что сумма пакета достигает около миллиарда долларов.
«Администрация Байдена объявила о пакете помощи Украине на сумму около одного миллиарда долларов, поскольку Трамп встречается с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — сообщил американский телеканал. Там же отметили, что новый пакет помощи является частью усилий администрации Байдена по обеспечению Украины военной поддержкой до инаугурации следующей администрации.
Новый пакет помощи стал 22-м пакетом, отправленным Киеву в рамках Инициативы по помощи Украине (USAI). До инаугурации Трампа администрация Байдена планировала предоставить Киеву на военную помощь еще почти 8 миллиардов долларов. Тем не менее среди американских чиновников существуют опасения, что администрация Байдена не сможет использовать данные средства.
Команда Байдена активно стремится предоставить Украине военную помощь перед передачей власти Дональду Трампу, несмотря на опасения о возможности неиспользования выделенных средств. Между тем, Нижняя палата Конгресса США под руководством нового спикера Майка Джонсона заявила о нежелании выделять дополнительные финансы на помощь Украине, предпочитая ожидать решений от новоизбранного президента Трампа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.