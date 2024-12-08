В Турции назвали главную ошибку Асада, после которой он потерял власть

Президент Сирии Башар Асад потерял власть из-за того, что не использовал период замороженного конфликта для примирения с народом. Об этом на Дохийском форуме заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Режим не использовал эту возможность для примирения со своим собственным народом. По состоянию на сегодняшнее утро Сирия достигла стадии, когда сирийский народ будет определять будущее своей страны», — передает Al Jazeera слова Фидана.
По его мнению, в 2016 году война в Сирии была временно заморожена благодаря усилиям Турции и России. Однако это время не было использовано Асадом для установления мира с собственным народом.
«Мы проснулись и увидели новую Сирию. Режим [Башара Асада] рухнул. И контроль над страной переходит из рук в руки. Это не произошло в одночасье», — сказал министр.
В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между силами правительства САР и повстанцами. В результате нападений террористов были захвачены несколько населенных пунктов, где боевики укрепили свои позиции. В воскресенье, 8 декабря, поступили сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Также стало известно, что повстанцы взяли под контроль здание государственного радио и телевидения, расположенное в центре города, а также другие ключевые государственные объекты. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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