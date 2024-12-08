08 декабря 2024

В США высказались о якобы попытках Асада связаться с Белым домом

Администрация США отрицает, что Асад пытался с ней связаться
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США не получали никаких серьезных обращений от Асада Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Представитель американской администрации опроверг информацию о попытках Башара Асада установить тайный канал связи с США перед его уходом с поста президента Сирии. Об этом заявило официальное лицо высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по ситуации в арабской республике.

«Мы не получали никаких серьезных обращений от Асада. Более того, даже если бы такие попытки были, мы бы их не восприняли всерьез», — подчеркнул представитель американской администрации, передает ТАСС. Это заявление является официальной позицией США по данному вопросу.

Дополнительно, американский чиновник уточнил, что политика США в отношении Сирии остается ясной и последовательной. А информация о предполагаемых тайных контактах является недостоверной.

В ночь на 8 декабря группы вооруженной оппозиции проникли в Дамаск, после чего президент Сирии Башар Асад покинул столицу, улетев из страны. В течение дня 8 декабря МИД РФ официально подтвердило, что Асад решил сложить полномочия президента и выехать за пределы Сирии после проведения переговоров с несколькими участниками вооруженного конфликта на территории САР. В ведомстве также указали, что российская сторона не принимала участие в этих переговорах. Позже стало известно, что Асад с семьей прибыл в Москву, передает телеканал 360. Россия предоставила убежище экс-президенту «из соображений гуманитарного характера».

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Представитель американской администрации опроверг информацию о попытках Башара Асада установить тайный канал связи с США перед его уходом с поста президента Сирии. Об этом заявило официальное лицо высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по ситуации в арабской республике. «Мы не получали никаких серьезных обращений от Асада. Более того, даже если бы такие попытки были, мы бы их не восприняли всерьез», — подчеркнул представитель американской администрации, передает ТАСС. Это заявление является официальной позицией США по данному вопросу. Дополнительно, американский чиновник уточнил, что политика США в отношении Сирии остается ясной и последовательной. А информация о предполагаемых тайных контактах является недостоверной. В ночь на 8 декабря группы вооруженной оппозиции проникли в Дамаск, после чего президент Сирии Башар Асад покинул столицу, улетев из страны. В течение дня 8 декабря МИД РФ официально подтвердило, что Асад решил сложить полномочия президента и выехать за пределы Сирии после проведения переговоров с несколькими участниками вооруженного конфликта на территории САР. В ведомстве также указали, что российская сторона не принимала участие в этих переговорах. Позже стало известно, что Асад с семьей прибыл в Москву, передает телеканал 360. Россия предоставила убежище экс-президенту «из соображений гуманитарного характера».
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© Служба новостей «URA.RU»
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