«Сирийская народная армия» взяла под контроль город на севере Сирии

Поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» (СНА) взяла под контроль город Манбидж на севере Сирии, где действовали курдские боевики. Об этом сообщает телеканал NTV, ссылаясь на источники в турецких силах безопасности.
«Сирийская национальная армия (СНА) освободила район Манбидж», — сообщил турецкий телеканал. Там же отметили, что на территории района уже проводятся поисково-проверочные мероприятия на наличие мин и ловушек.
В последние дни ноября в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Террористические элементы смогли взять под контроль достаточное количество населенных пунктов, в число которых входит Дамаск (столица Сирии).
Вторжение в провинцию началось 8 декабря. Основной целью было перехватить контроль над городом у Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции.
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