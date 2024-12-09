«Сирийская народная армия» взяла под контроль город на севере Сирии

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Поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» (СНА) установила контроль над Манбидж в Сирии
Поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» (СНА) установила контроль над Манбидж в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» (СНА) взяла под контроль город Манбидж на севере Сирии, где действовали курдские боевики. Об этом сообщает телеканал NTV, ссылаясь на источники в турецких силах безопасности.

«Сирийская национальная армия (СНА) освободила район Манбидж», — сообщил турецкий телеканал. Там же отметили, что на территории района уже проводятся поисково-проверочные мероприятия на наличие мин и ловушек.

В последние дни ноября в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Террористические элементы смогли взять под контроль достаточное количество населенных пунктов, в число которых входит Дамаск (столица Сирии).

Вторжение в провинцию началось 8 декабря. Основной целью было перехватить контроль над городом у Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. 

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Поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» (СНА) взяла под контроль город Манбидж на севере Сирии, где действовали курдские боевики. Об этом сообщает телеканал NTV, ссылаясь на источники в турецких силах безопасности. «Сирийская национальная армия (СНА) освободила район Манбидж», — сообщил турецкий телеканал. Там же отметили, что на территории района уже проводятся поисково-проверочные мероприятия на наличие мин и ловушек. В последние дни ноября в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Террористические элементы смогли взять под контроль достаточное количество населенных пунктов, в число которых входит Дамаск (столица Сирии). Вторжение в провинцию началось 8 декабря. Основной целью было перехватить контроль над городом у Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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