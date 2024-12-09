Шеф особо важного уральского управления СКР получил генеральские погоны

Российский президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора начальнику четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) Виктору Обоскалову. Соответствующий указ появился на сайте правового портала РФ.
«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации. <…> Обоскалову Виктору Ивановичу», — следует из документа.
До 2009-го Обоскалов работал в Камышловском и Богдановичском районных следственных отделах прокуратуры Свердловской области. В ноябре 2019 года он занял пост врио руководителя четвертого следственного управления ГСУ. Через три месяца он избавился от приставки «и.о.». На этом месте он сменил генерал-лейтенанта Руслана Ибиева (сейчас работает адвокатом). Также Обоскалов известен по делу экс-главы горздрава Каменска-Уральского Бориса Акишева, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями.
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