09 декабря 2024

Шеф особо важного уральского управления СКР получил генеральские погоны

Глава четвертого ГСУ СКР в Екатеринбурге Обоскалов стал генерал-майором
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Обоскалов руководит отделом с 2019 года
Виктор Обоскалов руководит отделом с 2019 года Фото:

Российский президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора начальнику четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) Виктору Обоскалову. Соответствующий указ появился на сайте правового портала РФ.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации. <…> Обоскалову Виктору Ивановичу», — следует из документа.

До 2009-го Обоскалов работал в Камышловском и Богдановичском районных следственных отделах прокуратуры Свердловской области. В ноябре 2019 года он занял пост врио руководителя четвертого следственного управления ГСУ. Через три месяца он избавился от приставки «и.о.». На этом месте он сменил генерал-лейтенанта Руслана Ибиева (сейчас работает адвокатом). Также Обоскалов известен по делу экс-главы горздрава Каменска-Уральского Бориса Акишева, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями.

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Российский президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора начальнику четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) Виктору Обоскалову. Соответствующий указ появился на сайте правового портала РФ. «Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации. <…> Обоскалову Виктору Ивановичу», — следует из документа. До 2009-го Обоскалов работал в Камышловском и Богдановичском районных следственных отделах прокуратуры Свердловской области. В ноябре 2019 года он занял пост врио руководителя четвертого следственного управления ГСУ. Через три месяца он избавился от приставки «и.о.». На этом месте он сменил генерал-лейтенанта Руслана Ибиева (сейчас работает адвокатом). Также Обоскалов известен по делу экс-главы горздрава Каменска-Уральского Бориса Акишева, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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