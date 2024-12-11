Махонин рассказал, на каком этапе находится строительство зоопарка

Пермские власти ждут лицензию на работу нового зоопарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк должны открыть летом 2025 года
Зоопарк должны открыть летом 2025 года Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти подали документы на получение лицензии нового зоопарка. Об этом он заявил в прямом эфире на радио «КП-Пермь».

«Подали документы на лицензирование нашего любимого зоопарка. Надеюсь, скоро получим лицензию», — рассказал глава Прикамья.

Он добавил, что от предыдущего подрядчика остался только один объект. Все остальное строили заново. Площадь нового зоопарка, по словам Махонина, составляет 25 га. Ранее власти сообщали, что его открытие запланировано на лето 2025 года.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти подали документы на получение лицензии нового зоопарка. Об этом он заявил в прямом эфире на радио «КП-Пермь». «Подали документы на лицензирование нашего любимого зоопарка. Надеюсь, скоро получим лицензию», — рассказал глава Прикамья. Он добавил, что от предыдущего подрядчика остался только один объект. Все остальное строили заново. Площадь нового зоопарка, по словам Махонина, составляет 25 га. Ранее власти сообщали, что его открытие запланировано на лето 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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