Первые серьезные заморозки надвигаются на Екатеринбург

В Екатеринбурге 15—16 декабря температура воздуха упадет до -21 градуса
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Морозный день. Екатеринбург, зима, мороз, холод
Пик похолодания придется на ночь 15 декабря Фото:

В Екатеринбурге 15—16 декабря температура воздуха упадет до -21 градуса. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«14 декабря циклон уйдет на север Уральского федерального округа. Осадки ослабеют, но в тыл циклону прорвется арктический воздух, температура начнет понижаться. Холодно будет 15 и 16 декабря: ночью -16,-21 градуса, днем 15 декабря -13,-18 градусов, 16 декабря -9,-14 градусов», — следует из сообщения.

По словам синоптика Алексея Пулина, в Екатеринбурге также ожидаются ежедневные снегопады до 14 декабря, при этом пик осадков прогнозируется на 13 декабря. Он отметил, что к 15 декабря в городе может выпасть суммарно до десяти миллиметров осадков. Это обеспечит прирост снежного покрова на десять сантиметров.

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В Екатеринбурге 15—16 декабря температура воздуха упадет до -21 градуса. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «14 декабря циклон уйдет на север Уральского федерального округа. Осадки ослабеют, но в тыл циклону прорвется арктический воздух, температура начнет понижаться. Холодно будет 15 и 16 декабря: ночью -16,-21 градуса, днем 15 декабря -13,-18 градусов, 16 декабря -9,-14 градусов», — следует из сообщения. По словам синоптика Алексея Пулина, в Екатеринбурге также ожидаются ежедневные снегопады до 14 декабря, при этом пик осадков прогнозируется на 13 декабря. Он отметил, что к 15 декабря в городе может выпасть суммарно до десяти миллиметров осадков. Это обеспечит прирост снежного покрова на десять сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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