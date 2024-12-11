Первые серьезные заморозки надвигаются на Екатеринбург

В Екатеринбурге 15—16 декабря температура воздуха упадет до -21 градуса

11 декабря 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Пик похолодания придется на ночь 15 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 15—16 декабря температура воздуха упадет до -21 градуса. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «14 декабря циклон уйдет на север Уральского федерального округа. Осадки ослабеют, но в тыл циклону прорвется арктический воздух, температура начнет понижаться. Холодно будет 15 и 16 декабря: ночью -16,-21 градуса, днем 15 декабря -13,-18 градусов, 16 декабря -9,-14 градусов», — следует из сообщения. По словам синоптика Алексея Пулина, в Екатеринбурге также ожидаются ежедневные снегопады до 14 декабря, при этом пик осадков прогнозируется на 13 декабря. Он отметил, что к 15 декабря в городе может выпасть суммарно до десяти миллиметров осадков. Это обеспечит прирост снежного покрова на десять сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 15—16 декабря температура воздуха упадет до -21 градуса. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «14 декабря циклон уйдет на север Уральского федерального округа. Осадки ослабеют, но в тыл циклону прорвется арктический воздух, температура начнет понижаться. Холодно будет 15 и 16 декабря: ночью -16,-21 градуса, днем 15 декабря -13,-18 градусов, 16 декабря -9,-14 градусов», — следует из сообщения. По словам синоптика Алексея Пулина, в Екатеринбурге также ожидаются ежедневные снегопады до 14 декабря, при этом пик осадков прогнозируется на 13 декабря. Он отметил, что к 15 декабря в городе может выпасть суммарно до десяти миллиметров осадков. Это обеспечит прирост снежного покрова на десять сантиметров.