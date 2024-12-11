11 декабря 2024

Новогодние каникулы в Челябинске будут бесснежными

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, праздник
В праздничную неделю будет ясная погода Фото:

Новогодние каникулы будут бесснежными в Челябинске. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе «Гисметео».

«Праздничная новогодняя неделя будет бесснежной. С 30 декабря по 5 января небольшой снег прогнозируется лишь 3 января», — отмечают метеорологи.

Дневные температуры в первую неделю 2025 года будут в пределах 11-13 градусов ниже нуля. Ночная температура может опускаться до 16 градусов мороза.

В начале января осадков не ожидается
В начале января осадков не ожидается

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Новогодние каникулы будут бесснежными в Челябинске. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе «Гисметео». «Праздничная новогодняя неделя будет бесснежной. С 30 декабря по 5 января небольшой снег прогнозируется лишь 3 января», — отмечают метеорологи. Дневные температуры в первую неделю 2025 года будут в пределах 11-13 градусов ниже нуля. Ночная температура может опускаться до 16 градусов мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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