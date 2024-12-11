Новогодние каникулы в Челябинске будут бесснежными

В праздничную неделю будет ясная погода
Новогодние каникулы будут бесснежными в Челябинске. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе «Гисметео».
«Праздничная новогодняя неделя будет бесснежной. С 30 декабря по 5 января небольшой снег прогнозируется лишь 3 января», — отмечают метеорологи.
Дневные температуры в первую неделю 2025 года будут в пределах 11-13 градусов ниже нуля. Ночная температура может опускаться до 16 градусов мороза.
В начале января осадков не ожидается
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