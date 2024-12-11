Новогодние каникулы в Челябинске будут бесснежными

12 декабря 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

В праздничную неделю будет ясная погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новогодние каникулы будут бесснежными в Челябинске. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе «Гисметео». «Праздничная новогодняя неделя будет бесснежной. С 30 декабря по 5 января небольшой снег прогнозируется лишь 3 января», — отмечают метеорологи. Дневные температуры в первую неделю 2025 года будут в пределах 11-13 градусов ниже нуля. Ночная температура может опускаться до 16 градусов мороза. В начале января осадков не ожидается сайт «Гисметео» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новогодние каникулы будут бесснежными в Челябинске. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе «Гисметео». «Праздничная новогодняя неделя будет бесснежной. С 30 декабря по 5 января небольшой снег прогнозируется лишь 3 января», — отмечают метеорологи. Дневные температуры в первую неделю 2025 года будут в пределах 11-13 градусов ниже нуля. Ночная температура может опускаться до 16 градусов мороза.