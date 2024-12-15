Ученые назвали болезнь с летальным исходом из-за грязного воздуха

Грязный воздух в крупных городах повышает риск развития тромбоза глубоких вен

15 декабря 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

По словам ученых из США, загрязненный воздух в мегаполисах увеличивает риск тромбоза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При длительном взаимодействии с загрязненным воздухом повышается риск развития тромбоза глубоких вен, что может привести к серьезным осложнениями вплоть до летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты в США. «Все испытуемые проживали в шести крупных мегаполисах [на территории США]… В течение периода наблюдений у 248 человек, что составляет 3,7% выборки, были диагностированы тромбозы глубоких вен, требовавшие госпитализации», — передает « Ридус » результаты исследования. Отмечается, что в проекте участвовало более шести тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем 17 лет. Таким образом, шанс возникновения тромбоза глубоких вен повышался на 39% от длительного контакта с частицами PM2.5. Они попадают в воздух при сжигании угля, лесных пожарах и работе двигателей машин. В свою очередь оксид и диоксид азота, которые составляют основу выхлопов автомобиля, увеличивали риск развития болезни на 121% и 174% соответственно. Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал о симптомах, указывающих на образование тромба. По его словам, боль в конечностях, похолодание, синеватый оттенок кожи говорят о необходимости в срочной госпитализации человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При длительном взаимодействии с загрязненным воздухом повышается риск развития тромбоза глубоких вен, что может привести к серьезным осложнениями вплоть до летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты в США. «Все испытуемые проживали в шести крупных мегаполисах [на территории США]… В течение периода наблюдений у 248 человек, что составляет 3,7% выборки, были диагностированы тромбозы глубоких вен, требовавшие госпитализации», — передает «Ридус» результаты исследования. Отмечается, что в проекте участвовало более шести тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем 17 лет. Таким образом, шанс возникновения тромбоза глубоких вен повышался на 39% от длительного контакта с частицами PM2.5. Они попадают в воздух при сжигании угля, лесных пожарах и работе двигателей машин. В свою очередь оксид и диоксид азота, которые составляют основу выхлопов автомобиля, увеличивали риск развития болезни на 121% и 174% соответственно. Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал о симптомах, указывающих на образование тромба. По его словам, боль в конечностях, похолодание, синеватый оттенок кожи говорят о необходимости в срочной госпитализации человека.